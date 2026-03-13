Больше 14 млн грн: на Днепропетровщине раскрыли схему хищения на строительстве фортификаций

Коррупционные схемы при строительстве оборонительных рубежей в Днепропетровской области разоблачили правоохранители. В деле — пятеро подозреваемых.

Обе схемы действовали на базе одной военной части, а убытки, нанесенные в результате противоправных действий, превышают 14 млн грн, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его информации, в 2024 году чиновники воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам.

Подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% рынка. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали. Сами же материалы они закупали гораздо дешевле. Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника.

В схемах был замешан полковник командир воинской части Фото: Офис генпрокурора

Только за май и июнь 2024 года государству было нанесено 7,3 млн грн убытков.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В другом эпизоде ​​участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн. грн.

Троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один находится в больнице.

Во время обысков обнаружены пачки наличных в гривнах, долларах и евро Фото: Офис генпрокурора

Сейчас правоохранители проверяют причастность к схемам других должностных лиц и выясняют сумму реальных хищений.

В январе стало известно, что группа компаний, связанная с гражданкой Российской Федерации Юлией Нейман, которая ранее была женой сотрудника Федеральной службы безопасности РФ получает миллионные подряды от украинских военных на строительство фортификационных сооружений для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, блогер Игорь Лаченков заявил, что ему поступили многочисленные жалобы на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака от жителей Одессы и Днепра, где Лысак работал ранее главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Лаченков утверждает, что во время работы Лысака в Днепре остановили расследование дела о хищении международной гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что майор тыла бригады десантно-штурмовых войск в Днепропетровской области, которого подозревают в коррупционных схемах по поставке продуктов ненадлежащего качества для военных, мошенничестве и уклонении от военной службы, купил виллу на Бали за $190 тысяч.