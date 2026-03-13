Понад 14 млн грн: на Дніпропетровщині розкрили схему розкрадання на будівництві фортифікацій

Корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області викрили правоохоронці. У справі — п'ятеро підозрюваних.

Обидві схеми діяли на базі однієї військової частини, а збитки, завдані внаслідок протиправних дій, перевищують 14 млн грн, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його інформацією, у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

Підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни в них завищували приблизно на 20% ринку. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили в готівку або легалізували. Самі ж матеріали вони закуповували набагато дешевше. Один з епізодів організував командир військової частини у званні полковника.

Відео дня

У схемах був замішаний полковник командир військової частини Фото: Офіс генпрокурора

Тільки за травень і червень 2024 року державі було завдано 7,3 млн грн збитків.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

В іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні.

Під час обшуків виявлено пачки готівки в гривнях, доларах і євро Фото: Офіс генпрокурора

Наразі правоохоронці перевіряють причетність до схем інших посадовців та з'ясовують суму реальних розкрадань.

У січні стало відомо, що група компаній, пов'язана з громадянкою Російської Федерації Юлією Нейман, яка раніше була дружиною співробітника Федеральної служби безпеки РФ, отримує мільйонні підряди від українських військових на будівництво фортифікаційних споруд для Збройних Сил України.

Нагадаємо, блогер Ігор Лаченков заявив, що йому надійшли численні скарги на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака від жителів Одеси та Дніпра, де Лисак працював раніше головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Лаченков стверджує, що під час роботи Лисака в Дніпрі зупинили розслідування справи про розкрадання міжнародної гуманітарної допомоги.

Також повідомлялося, що майор тилу бригади десантно-штурмових військ у Дніпропетровській області, якого підозрюють у корупційних схемах із постачання продуктів неналежної якості для військових, шахрайстві та ухиленні від військової служби, купив віллу на Балі за $190 тисяч.