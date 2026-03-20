Поліція проводить 70 обшуків у лікарнях: йдеться про привласнення сотень мільйонів коштів

Національна поліція проводить обшуки у медичних закладах через можливе привласнення бюджетних коштів. Гроші мали бути спрямовані на лікування українців в межах програм медичних гарантій.

Загалом проводиться 70 обшуків у різних лікарнях. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, йдеться про фіктивне надання медичних послуг, а також про маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я. Загальні збитки, за попередніми даними, можуть складати сотні мільйонів гривень.

Водночас у поліції не повідомили, в яких саме регіонах проводяться обшуки. На одній з фотографій співробітник має жилет "Мукачівська окружна прокуратура".

При цьому на фотографіях, які долучила поліція до публікації, люди, у яких проводяться обшуки, знаходяться в домашньому одязі. Однак правоохоронці не повідомили, чи проводилися обшуки у будинках фігурантів справи.

Загалом розслідування здійснюється за статтями привласнення та розтрати майна, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення, втручання в роботу автоматизованих систем, службової недбалості та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Покарання, передбачено цією статтею, складає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 13 березня правоохоронці виявили корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. Збитки, завдані внаслідок протиправних дій, перевищують 14 млн грн.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Було затримано 13 організаторів у Києві, Чернігові, Вінницькій, Львівській та Закарпатській областях.

березня 2026 року Нацполіція повідомила, що в Одесі правоохоронці викрили групу осіб, які під прикриттям громадської організації займалися незаконним збагаченням та вимаганням грошей у військовозобов’язаних громадян. Фігуранти пропонували "гарантії" уникнення мобілізації.