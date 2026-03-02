В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації: за $1000 пропонували патрулювати з ТЦК (фото)

В Одесі викрили групу осіб, які під прикриттям громадської організації займалися незаконним збагаченням та вимаганням грошей у військовозобов’язаних громадян. Фігуранти пропонували "гарантії" уникнення мобілізації.

Як повідомляє Національна поліція України, правоохоронці Одеського районного управління поліції №1 та Департаменту стратегічних розслідувань проводили комплексні заходи з виявлення схем ухилення від мобілізації та протиправного збагачення.

В ході розслідування встановлено, що діяльність організації мала зовнішньо патріотичний характер та виглядала як допомога державі, але фактично використовувалася для отримання незаконної вигоди. Представники ГО під час зустрічей із "клієнтами" запевняли, що можуть вирішувати будь-які питання, пов’язані з військовим призовом, нібито маючи знайомства серед керівництва та працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

В Одесі викрили групу осіб, які пропонували клієнтам "гарантії" уникнення мобілізації. Фото: Національна поліція

За "послуги" — оформлення членства в громадській організації, видачу посвідчень учасника, доступ до закритих груп у месенджерах з даними про блокпости та переміщення мобільних груп — вони отримували від 1000 до 3000 доларів. Частину інформації про пересування військових груп та блокпости розповсюджували у телеграм-каналах.

Як додає місцевий Telegram-канал "Труха Одеса", за 1000 доларів особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. Натомість, за 3000 доларів "клуєнту" надавався "VIP-пакет" без чергувань.

В Одесі викрили групу осіб, які пропонували клієнтам "гарантії" уникнення мобілізації. Фото: Національна поліція

24 лютого правоохоронці провели понад 60 обшуків у Одесі та області спільно зі СБУ та Державною прикордонною службою. Під час заходів вони вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи, а також схрон зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

За результатами розслідування організатору та чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вилучену зброю наразі направили на експертизу, яка може призвести до додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Нагадаємо, що 26 лютого в Одесі в мережі з’явилося відео, де чоловік у цивільному намагався втекти від групи військовослужбовців ТЦК, і пролунали два постріли. Як уточнює Одеський обласний ТЦК, під час внутрішнього конфлікту між військовими сталася стрілянина холостими патронами, постраждалих немає, а винні вже притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Також Фокус писав, що 20 лютого у Чорноморську на Одещині розгорівся скандал, коли співробітники ТЦК із застосуванням сили затримали військового. Зокрема, чоловік, якого затримали, виявився чинним військовослужбовцем, що перебував на реабілітації після поранення.