Стрілянина в Одесі: у ТЦК спростували вогонь по цивільному

Уранці 26 лютого в одеських пабліках з'явилося відео, де чоловік у цивільному намагається втекти від групи осіб у військовій формі, які виявилися групою сповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а ті разів вистрілили з пістолета двічі.

Коли кадри викликали резонанс, Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував офіційне роз'яснення з приводу того, що сталося на вулиці Чорноморського козацтва в Пересипському районі Одеси.

У заяві спростовується інформація про те, що військовослужбовці стріляли по цивільній особі.

За інформацією ОТЦК, під час перебування за маршрутом оповіщення стався побутовий конфлікт між двома військовослужбовцями групи оповіщення одного з районних ТЦК і СП Одеси.

"Суперечка мала виключно внутрішній характер. Під час емоційного протистояння один із військовослужбовців, припустившись грубого порушення дисциплінарного статуту, здійснив постріл у повітря з шумового пристрою (стартовий пістолет "Erma") холостим набоєм", — ідеться в повідомленні.

Керівництво облТЦК запевняє, що табельну зброю не застосовували, і постраждалих унаслідок інциденту немає.

"Поширена в мережі інформація про нібито "стрілянину по людях, які тікали" є недостовірною, маніпулятивною та спрямованою на дискредитацію мобілізаційних заходів. Використання викривленого контексту побутового конфлікту для створення суспільного напруження навколо діяльності ТЦК і СП є неприпустимим", — наголосили в установі.

Також стверджується, що ОТЦК і СП "займає безкомпромісну позицію щодо дотримання військової дисципліни".

"Поведінку обох військовослужбовців визнано такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України. За вказаним фактом проведено невідкладну перевірку, винних осіб уже притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності".

Стрілянина в Одесі: що кажуть у поліції

Поліція щодо цього випадку офіційної заяви не робила, проте в коментарі "ТСН" одеські правоохоронці запевнили, що обставини інциденту встановлюють, а також уточнили, що викликів правоохоронців або медиків щодо випадку не надходило.

Тим часом у Харкові поліція розслідує факт побиття 54-річного пенсіонера-переселенця з Костянтинівки. Чоловік вийшов на вулицю без документів і потрапив у ТЦК, де, як стверджує, був побитий настільки, що йому знадобилася госпіталізація.

Нагадаємо, начальник Дніпропетровського ОТЦК і СП Олексій Дубовик стверджує, що померлого на початку лютого 55-річного Олега Лесіна військовослужбовці групи оповіщення знайшли на дорозі вже з пораненнями. За його словами, чоловік просив військових йому допомогти, і помер, коли його привезли в лікарню.

Також повідомлялося, чому порушників військового обліку затримують військовослужбовці ТЦК і СП, а не поліція.