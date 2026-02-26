Стрельба в Одессе: в ТЦК опровергли огонь по гражданскому

Утром 26 февраля в одесских пабликах появилось видео, где мужчина в гражданском пытается убежать от группы лиц в военной форме, которые оказались группой оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки, а те выстрелили из пистолета два раза.

Когда кадры вызвали резонанс, Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опубликовал официальное разъяснение по поводу случившегося на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе Одессы.

В заявлении опровергается информация о том, что военнослужащие стреляли по гражданскому лицу.

По информации ОТЦК, во время пребывания по маршруту оповещения произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных ТЦК и СП Одессы.

"Спор носил исключительно внутренний характер. В ходе эмоционального противостояния один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет "Erma") холостым патроном", — говорится в сообщении.

Відео дня

Руководство облТЦК уверяет, что табельное оружие не применялось, и пострадавших в результате инцидента нет.

"Распространенная в сети информация о якобы "стрельбе по бегущим людям" недостоверна, манипулятивна и направлена на дискредитацию мобилизационных мероприятий. Использование искаженного контекста бытового конфликта для создания общественного напряжения вокруг деятельности ТЦК и СП недопустимо", – подчеркнули в учреждении.

Также утверждается, что ОТЦК и СП "занимает бескомпромиссную позицию по соблюдению военной дисциплины".

"Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По указанному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".

Стрельба в Одессе: что говорят в полиции

Полиция по данному случаю официального заявления не делала, однако в комментарии "ТСН" одесские правоохранители заверили, что обстоятельства инцидента устанавливаются, а также уточнили, что вызовов правоохранителей или медиков по поводу случая не поступало.

Тем временем в Харькове полиция расследует факт избиения 54-летнего пенсионера-переселенца из Константиновки. Мужчина вышел на улицу без документов и попал в ТЦК, где, как утверждает, был избит настолько, что ему понадобилась госпитализация.

Напомним, начальник Днепропетровского ОТЦК и СП Алексей Дубовик утверждает, что умершего в начале февраля 55-летнего Олега Лесина военнослужащие группы оповещения нашли на дороге уже с ранениями. По его словам, мужчина просил военных ему помочь, и умер, когда его привезли в больницу.

Также сообщалось, почему нарушителей воинского учета задерживают военнослужащие ТК и СП, а не полиция.