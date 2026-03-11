Підробляли документи та допомагали втекти: СБУ викрила 13 схем ухилення від мобілізації

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Було затримано 13 організаторів у Києві, Чернігові, Вінницькій, Львівській та Закарпатській областях.

Затримані пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон за суми від 5 до 16 тисяч доларів, повідомила СБУ.

У Києві посадовець штабу військової частини "домовлявся" за зняття чоловіків з розшуку та їхнє оформлення до тилових підрозділів, де вони не з’являлися. Також ексспівробітник ТЦК намагався залучити колишніх колег, щоб "списати" з військового обліку своїх клієнтів.

На Вінниччині працівник насосної станції підказував шляхи перетину державного кордону вбрід через водойми.

У Чернігові керівник будівельної компанії фіктивно працевлаштовував до себе військовозобов’язаних для "бронювання".

На Львівщині чоловік разом із спільницею торгували фейковими меддовідками про погане здоров’я. У Стрийському районі підприємець за гроші обіцяв доставити чоловіків до західного кордону і показати шляхи його перетину поза пунктами пропуску.

На Закарпатті дезертир разом із співмешканкою прокладали маршрути втечі до ЄС через річку Тиса. Також у Берегівському районі підприємець та його підрядник нібито через знайомих у ТЦК намагалися "демобілізувати" своїх знайомих без підстав.

У Рахівському районі киянин та його спільник підвозили мобілізованих до західного кордону, а потім підказували шляхи втечі гірськими стежками до ЄС.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів, а саме:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

незаконне переправлення осіб через держкордон України;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

зловживання впливом.

Відповідні статті Кримінального кодексу України передбачають до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2025 року СБУ повідомила про викриття схем ухилення від військової служби та затримання 8 людей в Закарпатській, Одеській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Також 2 березня 2026 року Нацполіція повідомила, що в Одесі правоохоронці викрили групу осіб, які під прикриттям громадської організації займалися незаконним збагаченням та вимаганням грошей у військовозобов’язаних громадян. Фігуранти пропонували "гарантії" уникнення мобілізації. За результатами розслідування організатору та чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру.