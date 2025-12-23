Виводили чоловіків у ЄС через газову трубу: СБУ затримала організаторів "ухилянтських схем"

Правоохоронці та співробітники СБУ викрили схеми ухилення від військової служби в кількох регіонах України. Один із затриманих, перевізник зі Львова, організовував незаконний вихід чоловіків за кордон через неробочу газову трубу.

Про затримання організаторів схем ухилення від мобілізації Служба безпеки України повідомила 23 грудня. Загалом були затримані 8 людей в Закарпатській, Одеській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

За даними слідства, затримані продавали військовозобов'язаним громадянам фіктивні медичні довідки або незаконно переправляли їх за кордон за 10-15 тисяч доларів хабаря.

СБУ викрила схему ухилення від мобілізації в Україні Фото: СБУ

У Закарпатській області затриманий 62-річний перевізник організував перевезення військовозобов'язаних до західних областей, а потім їхню втечу до країн Європи через газову трубу, що не працює. За інформацією слідства, він діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який зараз живе у Європейському Союзі. Звідти він шукав у мережі TikTok потенційних "клієнтів", а потім зустрічав їх на виході з труби.

СБУ затримала підозрюваного в організації ухилення від мобілізації в Україні Фото: СБУ

Одразу чотирьох підозрюваних в організації підпільного "трансферу" до невизнаного Придністров'я затримали в Одесі. За інформацією пресслужби СБУ, до складу організаторів входив дезертир, який возив охочих ухилитися від мобілізації в багажнику свого авто під виглядом чинного військовослужбовця.

Співробітники СБУ з Нацполіцією викрили схеми ухилення від мобілізації Фото: СБУ

В Полтавській області затриманий колишній правоохоронець 48 років, що продавав військовозобов'язаним підробні довідки про інвалідність із допомогою знайомих лікарів-неврологів. За даними розслідування, спочатку "ухилянтів" оформлювали на "стаціонар" у місцевих медичних закладах, а потім давали їм фейкові виписки з тяжкими діагнозами.

СБУ затримала підозрюваних в організації ухилення від служби

В Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали двох безробітних чоловіків віком 51 і 59 років, що нелегально виводили військовозобов'язаних до ЄС через ліси. Для маскування "ухилянтам" видавали камуфляж.

Усім затриманим повідомлено про підозри за незаконне переправлення осіб через державний кордон, пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або організацію підроблення документів та збуту, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Відповідні статті Кримінального кодексу України передбачають до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваних в організації схеми ухилення від служби Фото: СБУ

Нагадаємо, 16 грудня у Київській міській прокуратурі розповідали, що молодий чоловік у Києві підпалив відділення "Укрпошти", думаючи, що допомагає СБУ.

19 грудня Фокус розповідав, як карають за порушення військового обліку в Україні.