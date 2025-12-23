Выводили мужчин в ЕС через газовую трубу: СБУ задержала организаторов "уклонистских схем"

Правоохранители и сотрудники СБУ разоблачили схемы уклонения от военной службы в нескольких регионах Украины. Один из задержанных, перевозчик из Львова, организовывал незаконный выход мужчин за границу через нерабочую газовую трубу.

О задержании организаторов схем уклонения от мобилизации Служба безопасности Украины сообщила 23 декабря. Всего были задержаны 8 человек в Закарпатской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях.

По данным следствия, задержанные продавали военнообязанным гражданам фиктивные медицинские справки или незаконно переправляли их за границу за 10-15 тысяч долларов взятки.

СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации в Украине Фото: СБУ

В Закарпатской области задержанный 62-летний перевозчик организовал перевозку военнообязанных в западные области, а затем их побег в страны Европы через неработающую газовую трубу. По информации следствия, он действовал совместно со своим знакомым из Покровска, который сейчас живет в Европейском Союзе. Оттуда он искал в сети TikTok потенциальных "клиентов", а затем встречал их на выходе из трубы.

СБУ задержала подозреваемого в организации уклонения от мобилизации в Украине Фото: СБУ

Сразу четырех подозреваемых в организации подпольного "трансфера" в непризнанное Приднестровье задержали в Одессе. По информации пресс-службы СБУ, в состав организаторов входил дезертир, который возил желающих уклониться от мобилизации в багажнике своего авто под видом действующего военнослужащего.

Сотрудники СБУ с Нацполицией разоблачили схемы уклонения от мобилизации Фото: СБУ

В Полтавской области задержан бывший милиционер 48 лет, который продавал военнообязанным поддельные справки об инвалидности с помощью знакомых врачей-неврологов. По данным расследования, сначала "уклонистов" оформляли на "стационар" в местных медицинских учреждениях, а затем давали им фейковые выписки с тяжелыми диагнозами.

СБУ задержала подозреваемых в организации уклонения от службы

В Днепре СБУ и Нацполиция задержали двух безработных мужчин в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально выводили военнообязанных в ЕС через леса. Для маскировки "уклонистам" выдавали камуфляж.

Всем задержанным сообщено о подозрениях за незаконную переправку лиц через государственную границу, пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или организацию подделки документов и сбыта, совершенную по предварительному сговору группой лиц. Соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание подозреваемых в организации схемы уклонения от службы Фото: СБУ

Напомним, 16 декабря в Киевской городской прокуратуре рассказывали, что молодой человек в Киеве поджег отделение "Укрпочты", думая, что помогает СБУ.

19 декабря Фокус рассказывал, как наказывают за нарушение воинского учета в Украине.