Некоторые нарушения мобилизационного законодательства влекут за собой наказание. Правоохранители напоминают, что за уклонение от призыва по мобилизации грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

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Жителя Франковщины, который получил повестку и не явился в ТЦК приговорили к одному году лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Тысменицкого районного суда. 41-летний мужчина прошел военно-врачебную комиссию. Его признали годным к военной службе и обязали прибыть в ТЦК, однако получив "боевую" повестку, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации, мужчина там не появился, говорится в приговоре. В суде мужчина признал свою вину и пояснил, что не "не был готов проходить военную службу". Также он отметил, что должен заботиться о родителях преклонного возраста. Обвиняемого приговорили к одному году лишения свободы по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

В материале "Ответственность за уклонение от мобилизации: когда грозит заключение" Фокус приводил примеры дел, когда уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета приводило к уголовной ответственности.

В Украине военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации, могут лишить свободы Фото: ВСН

Когда наступает уголовная ответственность за неявку в военкомат

По словам адвоката Мирославы Мостовой, некоторые нарушения мобилизационного законодательства влекут за собой наказание в виде лишения свободы.

"Если военнообязанный или резервист прошел военную врачебную комиссию и проигнорировал мобилизационное распоряжение, такие действия считаются уклонением от мобилизации. В этом случае законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность", — объясняет адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая.

В соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком, что сейчас случается очень часто. Если суд учтет нетяжелое правонарушение, а военнообязанный признает свою вину, будет сотрудничать со следствием, ничего не будет отрицать, во многих случаях назначают испытательный срок по ст. 75 Уголовного кодекса. Например, испытательный или так называемый "условный" срок может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный — от года до двух.

Адвокат рассказал, в каком случае грозит уголовная ответственность и как ее избежать Фото: Открытые источники

Когда военнообязанный может попасть в розыск

Такие правонарушения, как неявка по повестке врученной лично или по почте, или игнорирование направления на прохождение ВВК влечет за собой последствия. В электронном военно-учетном документе о нарушении правил воинского учета появляется отметка, что военнообязанный находится в розыске, а сотрудники ТЦК обращаются в полицию с обращением о доставке такого лица за совершение административного правонарушения. Это означает, что такие военнообязанные могут быть задержаны работниками Нацполиции и доставлены в районный ТЦК и СП для составления протокола о совершении административного правонарушения и вынесения постановления о привлечении к ответственности.

Если военнообязанный дважды проигнорировал явку в ТЦК, в Реестр будут внесены данные о том, что он находится в розыске

За нарушение правил воинского учета обычно наказывают денежным штрафом в размере от 17 000 до 25 500 грн. В случае, если штраф выписан неправомерно, его можно обжаловать путем подачи жалобы в суд.

Попасть в розыск можно не только за неявку в ТЦК или игнорирование повестки. Несвоевременная постановка на воинский учет, необновление данных тоже является поводом для админответственности.

"Если вы столкнулись с незаконной мобилизацией, вы имеете право сообщить о таких обстоятельствах в правоохранительные органы. Также стоит обратить внимание, должным ли образом оформлена повестка о вызове в ТЦК и СП. Перед посещением ТЦК и СП необходимо уточнить, имеете ли вы право на отсрочку", — добавила она.

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Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, какие есть типы повесток и чем они отличаются

Однако, если права на отсрочку нет и военнообязанного направили на ВВК, то необходимо заблаговременно подготовить всю имеющуюся медицинскую документацию о состоянии здоровья.

Адвокат обратила внимание, что в большинстве ТЦК и СП требуют, чтобы информация о состоянии здоровья военнообязанного или резервиста была внесена в систему Helsi.

"Также следует отметить, если при прохождении ВВК составом комиссии не приняты во внимание имеющиеся заболевания лица, то это является основанием для обжалования соответствующего заключения ВВК", — добавила Мирослава Мостовая.

Напомним, 16 декабря адвокат рассказал Фокусу, сколько раз могут наложить штраф за не появление в ТЦК по повестке.