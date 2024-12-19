За уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность, однако есть нюансы. Фокус собрал важные советы адвокатов.

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Во время войны и активной мобилизации мужчин призывного возраста в Украине, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", каждый военнообязанный должен в установленный повесткой или мобилизационным распоряжением срок являться в ТЦК и СП. Если этого не сделать, более того, в очередной раз, последует наказание. Поэтому, когда наступает уголовная ответственность за уклонение от мобилизации и что именно грозит человеку? Детали рассказали юристы.

Уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета: что грозит?

За одну неявку в военкомат предусмотрена административная ответственность. Согласно закону(ст. 210 КУоАП), нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн).

За одну неявку в военкомат предусмотрена административная ответственность

Если повторно в течение года совершено нарушение, это влечет за собой наложение другого уже штрафа — в сумме от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-8500 грн).

Как отметила в комментарии Фокусу адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая, за нарушение правил воинского учета во время военного положения(ст. 210 КУоАП) предусмотрена админответственность, а именно штраф от 17 000 до 25 500 грн.

"Аналогичная санкция установлена и за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП)", — добавила юрист.

Уклонение от мобилизации в военное время — какая ответственность ожидает Фото: "24 Канал"

Как в Украине взимают штрафы за нарушение воинского учета

"Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. Эти штрафы смогут назначать и заочно, без составления протокола. Любая задолженность, которая была у лица, определенная решением суда и не выполненная в установленном порядке, будет взыскана. Поэтому лучше сразу оплатить штраф", — предупреждает Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения

Государственная исполнительная служба имеет автоматизированную систему исполнительных производств (АСИП). Поэтому после открытия исполнительного производства и внесения сведений о лице в реестр должников, эта система автоматически находит его счета в банках, и тогда на них накладывается арест.

Если проигнорировать штраф от ТЦК и СП, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, а данные о нём внесут в Единый реестр должников. Постановление направляют для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы или по местонахождению имущества должника.

Исполнительная служба сначала проверяет наличие имущества и банковских счетов. Счета арестовываются автоматически, тем временем, на имущество ограничений не накладывают. Однако увеличение штрафов может стать основанием для ограничения пользования имуществом, и по закону, при условии накопления большой суммы долгов, исполнители имеют полное право арестовывать и имущество.

В Украине взимают штрафы за нарушение воинского учета Фото: УНИАН

В каком случае грозит уголовная ответственность и как ее избежать

Некоторые нарушения мобилизационного законодательства влекут за собой наказание в виде лишения свободы. "Если военнообязанный или резервист прошел военную врачебную комиссию и проигнорировал мобилизационное распоряжение, такие действия считаются уклонением от мобилизации. В этом случае законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность", — объясняет Мирослава Мостовая.

В соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет

Однако реальное наказание могут заменить испытательным сроком, что сейчас случается очень часто. Если суд учтет нетяжелое правонарушение, а военнообязанный признает свою вину, будет сотрудничать со следствием, ничего не будет отрицать, во многих случаях назначают испытательный срок по ст. 75 Уголовного кодекса. Например, испытательный или так называемый "условный" срок может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный — от года до двух.

Тюремный срок за уклонение от мобилизации — не редкость, суды в последнее время довольно часто принимают такие решения. Например, в СМИ сообщали о решении Хмельницкого горрайонного суда о лишении свободы на три года гражданина за уклонение от мобилизации. По данным следствия, 18 марта этого года подсудимый пришел в ТЦК, чтобы стать на воинский учет, после чего прошел ВВК, которая признала его годным к службе.

До сих пор в отдельных случаях мобилизационные мероприятия в отношении мужчин осуществляются с грубыми нарушениями действующего законодательства Фото: Depositphotos.com

Мужчине выдали "боевую" повестку, и он должен был явиться для службы 20 марта. Однако гражданин проигнорировал повестку, и было открыто уголовное производство. На суде он признал вину и объяснил, что боится идти на военную службу. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Мирослава Мостовая отметила: до сих пор в Украине в отдельных случаях мобилизационные мероприятия в отношении мужчин осуществляются с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины и прав граждан.

"Поэтому, если вы столкнулись с незаконной мобилизацией, вы имеете право сообщить о таких обстоятельствах правоохранительные органы. Также стоит обратить внимание, должным ли образом оформлена повестка о вызове в ТЦК и СП. Перед посещением ТЦК и СП необходимо уточнить, имеете ли вы право на отсрочку", — добавила она.

Однако, если права на отсрочку нет и военнообязанного направили на ВВК, то необходимо заблаговременно подготовить всю имеющуюся медицинскую документацию о состоянии здоровья.

Адвокат обратила внимание, что в большинстве ТЦК и СП требуют, чтобы информация о состоянии здоровья военнообязанного или резервиста была внесена в систему Helsi.

"Также следует отметить, если при прохождении ВВК составом комиссии не приняты во внимание имеющиеся заболевания лица, то это является основанием для обжалования соответствующего заключения ВВК", — добавила Мирослава Мостовая.