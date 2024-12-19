Деякі порушення мобілізаційного законодавства тягнуть за собою покарання. Правоохоронці нагадують, що за ухилення від призову під час мобілізації загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

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Жителя Франківщини, який отримав повістку і не з'явився до ТЦК засудили до одного року позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду. 41-річний чоловік пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до військової служби та зобов'язали прибути до ТЦК, проте отримавши "бойову" повістку, бувши попередженим про кримінальну відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією, чоловік там не з'явився, йдеться у вироку. У суді чоловік визнав свою провину та пояснив, що не "не був готовий проходити військову службу". Також він зазначив, що має опікуватися батьками похилого віку. Обвинуваченого засудили до одного року позбавлення волі за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

У матеріалі "Відповідальність за ухилення від мобілізації: коли загрожує ув'язнення" Фокус наводив приклади справ, коли ухилення від призову та порушення правил військового обліку призводило до кримінальної відповідальності.

В Україні військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, можуть позбавити волі Фото: ВСН

Коли настає кримінальна відповідальність за неявку у військкомат

За словами адвокатки Мирослави Мостової, деякі порушення мобілізаційного законодавства тягнуть за собою покарання у вигляді позбавлення волі.

"Якщо військовозобов’язаний чи резервіст пройшов військову лікарську комісію та проігнорував мобілізаційне розпорядження, такі дії вважаються ухиленням від мобілізації. У цьому разі законодавством України передбачена кримінальна відповідальність", — пояснює адвокатка АО Evrikalaw Мирослава Мостова.

Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, що зараз трапляється дуже часто. Якщо суд врахує нетяжке правопорушення, а військовозобов’язаний визнає свою провину, співпрацюватиме зі слідством, нічого не заперечуватиме, у багатьох випадках призначають випробувальний термін за ст 75 Кримінального кодексу. Наприклад, іспитовий чи так званий "умовний" термін може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший — від року до двох.

Адвокат розповів, у якому разі загрожує кримінальна відповідальність та як її уникнути Фото: Відкриті джерела

Коли військовозобов'язаний може потрапити в розшук

Такі правопорушення, як неявка за повісткою врученою особисто або поштою, чи ігнорування направлення на проходження ВЛК тягне за собою наслідки. В електронному військово-обліковому документі про порушення правил військового обліку з'являється позначка, що військовозобовʼязаний перебуває в розшуку, а співробітники ТЦК звертаються до поліції із зверненням щодо доставлення такої особи за вчинення адміністративного правопорушення. Це означає, що такі військовозобовʼязані можуть бути затримані працівниками Нацполіції і доставлені до районного ТЦК та СП для складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення та винесення постанови про притягнення до відповідальності.

Якщо військовозобов’язаний двічі проігнорував явку до ТЦК, до Реєстру будуть внесені дані про те, що він перебуває у розшуку

За порушення правил військового обліку зазвичай карають грошовим штрафом у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. У випадку, якщо штраф виписаний неправомірно, його можна оскаржити шляхом подання скарги до суду.

Потрапити в розшук можна не лише за неявку до ТЦК чи ігнорування повістки. Невчасна постановка на військовий облік, неоновлення даних теж є приводом для адмінвідповідальності.

"Якщо ви стикнулися з незаконною мобілізацією, ви маєте право повідомити про такі обставини правоохоронні органи. Також варто звернути увагу, чи належним чином оформлена повістка про виклик до ТЦК та СП. Перед відвідуванням ТЦК та СП необхідно уточнити, чи ви маєте право на відстрочку", — додала вона.

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Проте, якщо права на відстрочку немає і військовозобов’язаного направили на ВЛК, то необхідно завчасно підготувати всю наявну медичну документацію щодо стану здоров’я.

Адвокатка звернула увагу, що в більшості ТЦК та СП вимагають, щоб інформація про стан здоров’я військовозобов’язаного чи резервіста була внесена до системи Helsi.

"Також слід наголосити, якщо під час проходження ВЛК складом комісії не взято до уваги наявні захворювання особи, то це є підставою для оскарження відповідного висновку ВЛК", — додала Мирослава Мостова.

Нагадаємо, 16 грудня адвокат розповів Фокусу, скільки разів можуть накласти штраф через не появу в ТЦК по повістці.