Подделывали документы и помогали сбежать: СБУ разоблачила 13 схем уклонения от мобилизации

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации. Были задержаны 13 организаторов в Киеве, Чернигове, Винницкой, Львовской и Закарпатской областях.

Задержанные предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали сбежать за границу за суммы от 5 до 16 тысяч долларов, сообщила СБУ.

В Киеве чиновник штаба воинской части "договаривался" за снятие мужчин с розыска и их оформление в тыловые подразделения, где они не появлялись. Также экс-сотрудник ТЦК пытался привлечь бывших коллег, чтобы "списать" с воинского учета своих клиентов.

В Винницкой области работник насосной станции подсказывал пути пересечения государственной границы вброд через водоемы.

В Чернигове руководитель строительной компании фиктивно трудоустраивал к себе военнообязанных для "бронирования".

Відео дня

На Львовщине мужчина вместе с сообщницей торговали фейковыми медсправками о плохом здоровье. В Стрыйском районе предприниматель за деньги обещал доставить мужчин к западной границе и показать пути ее пересечения вне пунктов пропуска.

На Закарпатье дезертир вместе с сожительницей прокладывали маршруты побега в ЕС через реку Тиса. Также в Береговском районе предприниматель и его подрядчик якобы через знакомых в ТЦК пытались "демобилизовать" своих знакомых без оснований.

В Раховском районе киевлянин и его сообщник подвозили мобилизованных к западной границе, а затем подсказывали пути побега горными тропами в ЕС.

Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями, а именно:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

незаконная переправка лиц через госграницу Украины;

принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

злоупотребление влиянием.

Соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что в конце декабря 2025 года СБУ сообщила о разоблачении схем уклонения от военной службы и задержании 8 человек в Закарпатской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Также 2 марта 2026 года Нацполиция сообщила, что в Одессе правоохранители разоблачили группу лиц, которые под прикрытием общественной организации занимались незаконным обогащением и вымогательством денег у военнообязанных граждан. Фигуранты предлагали "гарантии" избежания мобилизации. По результатам расследования организатору и четырем участникам группы сообщено о подозрении.