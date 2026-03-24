Полиция нашла водительницу, которая сбила знаменитого оленя Бориса: что с пострадавшим животным

В поселке Заречное произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого водитель автомобиля наехала на оленя и покинула место происшествия. Правоохранители установили ее личность и составили административные материалы.

В Заречном полицейские установили водителя, которая совершила наезд на оленя и уехала с места происшествия, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ривненской области в Telegram-канале 24 марта. Речь идет о животном, которое местные жители называют Борисом и считают символом собственного поселка. В результате инцидента олень получил травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сейчас он находится под наблюдением егеря.

"Вчера, 23 марта, около 19:15 в полицию поступило сообщение 57-летнего жителя поселка Заречное, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся", — отметили в полиции.

В ходе расследования полицейские выяснили, что к инциденту причастна 28-летняя жительница Заречного. Она управляла автомобилем Mercedes и двигалась без включенных фар. Женщина объяснила, что покинула место происшествия из-за испуга, а поврежденный автомобиль правоохранители обнаружили возле ее дома. Во время проверки установлено, что водитель была трезвой.

"Работники полиции составили на нарушительницу три админматериала: по ст.124 (ДТП механика), ч.1 ст.126 (управление транспортным средством без страхового полиса) и ст.122-4 (оставление места ДТП) КУоАП", — добавили в полиции.

Напомним, что на Ровенщине автомобиль сбил известного оленя Бориса, который стал популярным в соцсетях.

