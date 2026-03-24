"Шансов мало": известного оленя Бориса из Ровненской области, ставшего звездой соцсетей, сбила машина

Известного на всю Украину оленя Бориса из Ровненской области вечером 23 марта сбил автомобиль. Водитель оставил автомобиль на месте инцидента и скрылся, само животное находится в очень тяжелом состоянии.

У Бориса разбита голова в результате ДТП, а также перебита одна из задних ног. Об этом сообщил на своей странице на Facebook охотовед Руслан Христюк.

"Стоим на месте происшествия. Только что сбили Бориса (Борьку), автомобиль на скорости летел", — рассказал Христюк.

На месте, где произошла авария, видны обломки от разбитых фар. Очевидцы вызвали правоохранителей, чтобы установить обстоятельства ДТП и найти виновника, которого на месте инцидента не обнаружили.

"Здесь, на месте происшествия, фары разбиты. Стекло, лужа крови. Борька покалечен, Борька лежал, Борьку сбила машина", — рассказал охотовед.

Олень Борис стал звездой соцсетей и любимцем жителей Ровненщины Фото: Скриншот

"Покровительница" животного, жительница Заречного Ирина Токмина, к которой часто приходил Борис, также сообщила на своей странице в TikTok, что оленя сбила машина.

Відео дня

"Очень трудно записывать это видео. Мы сегодня увидели на официальной странице, что оленя Бориса сбила машина. У него нет задней ноги и он в очень тяжелом состоянии... Сказали, что неизвестно, доживет ли он до утра", — рассказала Ирина.

Женщина отметила, что машина ехала без включенных фар. Сейчас разыскивают свидетелей ДТП и человека, сбившего Бориса.

В комментариях под видео Ирина Токмина уточнила, что шансов на то, что состояние животного улучшится, мало.

Олень Борис — звезда соцсетей

Олень Борис стал настоящей звездой соцсетей и своеобразной "визитной карточкой" Ровненщины. Ранее СМИ рассказывали, что животное не боится людей, спокойно ест с рук. Чаще всего видеоролики с ним выкладывала именно Ирина, которая "подружилась" с животным и к которой Борис часто приходил в гости во двор, чтобы полакомиться вкусненьким.

У Бориса есть даже собственный канал в соцсети TikTok, который собрал более 850 тысяч лайков. Кадры с прирученным оленем из Ровненской области собирают по сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

