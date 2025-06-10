"Борис" ест яблоки и никого не боится: в Ровненской области жители приручили дикого оленя (видео)

Жители села в Ривненской области контактируют с диким оленем и выкладывают в TikTok видео с диким животным. Олень не боится людей, ест яблоки с рук, пытается разбить копытом мешок, в котором, как подозревает, прячется что-то вкусненькое. В соцсети появился канал, в котором есть более 70 видео, сделанных в течение минимум трех лет.

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О прирученном олене и о видео с диким животным написали на портале "24 канала".

На портале рассказали, что кадры с оленем выкладывает жительница Ровенской области Ирина Токмина. События разворачиваются в селе Заречное. Видео с диким жителем лесов, который не боится людей, появляются в канале с названием olen.borys.4.5.0. На одном из видео видим, как олень с ветвистыми рогами ест зеленые яблоки, снимая их прямо с веток. В нескольких метрах — взрослый мужчина и ребенок, на которых животное не обращает внимания.

В статье указано, что оленя назвали Борисом. Женщина с ним "подружилась": снимает видео, выкладывает в сеть, подкармливает и поит.

Видео с дикими животными — детали

Сообщение с оленем собрало более 4 тыс. лайков и почти сотню комментариев. Люди отмечают, что Борис — настоящий красавец, который самостоятельно подобрал лучшую диету — ест яблоки, а не траву с пастбища. Оленю "советуют" обратить внимание на огород с тыквами: думают, что ему там тоже понравится.

"Капец Заречненским яблочкам, Борька их объест еще зелеными. Ну и на здоровье. Такие видео короткие! Но можно и по три минуты, пожалуйста", — говорится в комментариях.

На других видео в канале Бориса — кадры общения с другими жителями поселка. Олень свободно ходит по улицам, подходит вплотную к людям и позволяет погладить рога. На одной из записей видим машину лесной охраны: работники привезли что-то в мешках, а Борис пытается копытом их разорвать.

Блогер из Заречного рассказала, что олень приходит к селянам преимущественно осенью и летом. На одном из видео уточняется, что Борис в августе идет в лес, зимует, сбрасывает рога, а в марте появляется с новыми маленькими рожками. Выяснилось, что однажды старые рога оказались во дворе местного жителя: их отдали в краеведческий музей.

За страницей полесского оленя Бориса в TikTok следят более 4 тыс. пользователей. В течение нескольких лет блогер выложила 75 видео с диким животным, которое общается с жителями села. Видим, что оленем заинтересовались телевизионщики. Зимой 2022 года животное появилось в сюжете ТСН.

Отметим, Фокус писал о других кадрах с дикими животными. На портале Jason Deegan рассказали о молодом олене, на теле которого туристы заметили странные знаки. На фото, которое успели сделать туристы, видим истощенное существо с мелкими рогами, ошейником и надписью на туловище.

Напоминаем, осенью 2024 года в сети показали видео с медведем, который посетил кондитерский магазин в городе Гатлинбург (Теннесси, США).