"Борис" їсть яблука й нікого не боїться: на Рівненщині селяни приручили дикого оленя (відео)

Жителі села у Рівненській області контактують з диким оленем та викладають у TikTok відео з дикою твариною. Олень не боїться людей, їсть яблука з рук, намагається розбити копитом мішок, в якому, як підозрює, ховається щось смачненьке. У соцмережі з'явився канал, у якому є понад 70 відео, зроблених протягом мінімум трьох років.

Related video

Про прирученого оленя та про відео з дикою твариною написали на порталі "24 каналу".

На порталі розповіли, що кадри з оленем викладає мешканка Рівненщини Ірина Токміна. Події розгортаються у селі Зарічне. Відео з диким мешканцем лісів, який не боїться людей, з'являються у каналі з назвою olen.borys.4.5.0. На одному з відео бачимо, як олень з гіллястими рогами їсть зелені яблука, знімаючи їх прямо з гілок. За кілька метрів — дорослий чоловік та дитина, на яких тварина не звертає уваги.

У статті вказано, що оленя назвали Борисом. Жінка з ним "подружилась": знімає відео, викладає у мережу, підгодовує і напуває.

Відео з дикими тваринами — деталі

Допис з оленем зібрав понад 4 тис. вподобайок та майже сотню коментарів. Люди зауважують, що Борис — справжній красень, який самостійно підібрав кращу дієту — їсть яблука, а не траву з пасовиська. Оленю "радять" звернути увагу на город з гарбузами: думають, що йому там також сподобається.

"Капець Зарічненським яблучкам, Борька їх обтрощить ще зеленими. Ну й на здоров'я. Такі відео короткі! Але ж можна і по три хвилини, будь ласка", — ідеться у коментарях.

На інших відео у каналі Бориса — кадри спілкування з іншими жителями селища. Олень вільно ходить вулицями, підходить впритул до людей і дозволяє погладити роги. На одному з записів бачимо машину лісової охорони: працівники привезли щось у мішках, а Борис намагається копитом їх розірвати.

Блогерка з Зарічного розповіла, що олень приходить до селян переважно восени та влітку. На одному з відео уточнюється, що Борис у серпні іде до лісу, зимує, скидає роги, а у березні з'являється з новими маленькими ріжками. З'ясувалось, що одного року старі роги опинились на подвір'ї місцевого мешканця: їх віддали у краєзнавчий музей.

За сторінкою поліського оленя Бориса у TikTok стежать понад 4 тис. користувачів. Протягом кількох років блогерка виклала 75 відео з дикою твариною, яка спілкується з мешканцями села. Бачимо, що оленем зацікавились телевізійники. Взимку 2022 року тварина з'явилась в сюжеті ТСН.

Зазначимо, Фокус писав про інші кадри з дикими тваринами. На порталі Jason Deegan розповіли про молодого оленя, на тілі якого туристи помітили дивні знаки. На фото, яке встигли зробити туристи, бачимо виснажену істоту з дрібними рогами, нашийником та надписом на тулубі.

Нагадуємо, восени 2024 року у мережі показали відео з ведмедем, який завітав у кондитерський магазин у місті Гатлінбург (Теннессі, США).