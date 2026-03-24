"Шансів мало": відомого оленя Бориса з Рівненщини, що став зіркою соцмереж, збила машина

Відомого на всю Україну оленя Бориса з Рівненщини увечері 23 березня збив автомобіль. Водій залишив машину на місці інциденту та втік, сама тварина перебуває у дуже важкому стані.

У Бориса розбита голова внаслідок ДТП, а також перебита одна із задніх ніг. Про це повідомив у своїй сторінці на Facebook мисливствознавець Руслан Христюк.

"Стоїмо на місці події. Тільки що збили Бориса (Борьку), автомобіль на швидкості летів", — розповів Христюк.

На місці, де сталася аварія, видно уламки від розтрощених фар. Очевидці викликали правоохоронців, щоб встановити обставини ДТП та знайти винуватця, якого на місці інциденту не виявили.

"Тут, на місці події, фари розбиті. Скло, калюжа крові. Борька покалічений, Борька лежав, Борьку збила машина", — розповів мисливствознавець.

Олень Борис став зіркою соцмереж і улюбленцем мешканців Рівненщини

"Покровителька" тварини, мешканка Зарічного Ірина Токміна, до якої часто приходив Борис, також повідомила на своїй сторінці у TikTok, що оленя збила машина.

"Дуже важко записувати це відео. Ми сьогодні побачили на офіційній сторінці, що оленя Бориса збила машина. В нього нема задньої ноги і він в дуже тяжкому стані… Сказали, що невідомо, чи він доживе до ранку", — розповіла пані Ірина.

Жінка зазначила, що машина їхала без увімкнених фар. Зараз розшукують свідків ДТП та людину, що збила Бориса.

У коментарях під відео Ірина Токміна уточнила, що шансів на те, що стан тварини покращиться, мало.

Олень Борис — зірка соцмереж

Олень Борис став справжньою зіркою соцмереж та своєрідною "візитівкою" Рівненщини. Раніше ЗМІ розповідали, що тварина не боїться людей, спокійно їсть з рук. Найчастіше відеоролики з ним викладала саме пані Ірина, яка "подружилась" з твариною і до якої Борис часто приходив у гості на подвір'я, аби поласувати смачненьким.

У Бориса є навіть власний канал у соцмережі TikTok, який зібрав понад 850 тисяч уподобань. Кадри з прирученим оленем з Рівненщини збирають по сотні тисяч і навіть мільйони переглядів.

Скриншот | в оленя Бориса є власний TikTok-канал

