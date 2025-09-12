Чоловік нагодував голодного оленя: наступного дня той привів ціле стадо (відео)

Мешканець США побачив, що до нього в гараж під час дощу прийшов зголоднілий олень. Чоловік нагодував тварину смаколиком, а наступного дня побачив неочікуваних гостей у своєму дворі.

Виявилося, що мешканець лісів привів на годівлю усе стадо до помешкання годувальника, що видно на опублікованому ролику в TikTok.

Відео з візитом оленів до чоловіка стало вірусним — набрало понад 13,5 млн переглядів. На початку кадрів помітно, що в гараж до чоловіка заходить голодний та змоклий від дощу олень.

Американець помітив тварину та вирішив нагодувати її смаколиками. Однак наступного дня сталося неочікуване — в гаражі вже стояло ціле стадо тварин, яких привів той самий рогатий мешканець лісу.

Чоловіку нічого не лишилося, як дістати їжу та погодувати усю ватагу оленів, показавши процес на відео. На останніх кадрах помітно, що автору ролика вдалося погладити тварин і максимально близько показати процес годівлі лісових мешканців.

Наразі відомо, що ці кадри були зняті на початку квітня цього року в одному з північних штатів США. Саме там, за даними порталу Wild Informer, мешкає шість видів цих тварин, які часто навідуються в гості до людей, аби

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного відео, юзери похвалили відповідальність чоловіка та курйозність ситуації.Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Виходиш на вулицю, а тут — ціла банда! Ну що робити? Годувати!";

"Я з Північної Дакоти, так у нас вони постійно у двір лізуть. Даємо їм то яблука, то корму";

"Тепер цей мужик — частина стада";

"Мені цікаво — а як вони між собою говорять? Певне, щось типу: "Чуваки, у цього шкіряного є їжа. Пішли туди поїмо";

"Мене завжди тішили такі відео з тваринами".

