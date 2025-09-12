Мужчина накормил голодного оленя: на следующий день тот привел целое стадо (видео)

Житель США увидел, что к нему в гараж во время дождя пришел голодный олень. Мужчина накормил животное лакомством, а на следующий день увидел неожиданных гостей в своем дворе.

Оказалось, что житель лесов привел на кормление все стадо в помещение кормильца, что видно на опубликованном ролике в TikTok.

Видео с визитом оленей к мужчине стало вирусным — набрало более 13,5 млн просмотров. В начале кадров заметно, что в гараж к мужчине заходит голодный и промокший от дождя олень.

Американец заметил животное и решил накормить его вкусностями. Однако на следующий день произошло неожиданное — в гараже уже стояло целое стадо животных, которых привел тот самый рогатый житель леса.

Мужчине ничего не осталось, как достать еду и покормить всю ватагу оленей, показав процесс на видео. На последних кадрах заметно, что автору ролика удалось погладить животных и максимально близко показать процесс кормления лесных жителей.

Известно, что эти кадры были сняты в начале апреля этого года в одном из северных штатов США. Именно там, по данным портала Wild Informer, обитает шесть видов этих животных, которые часто наведываются в гости к людям, чтобы

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному видео, пользователи похвалили ответственность мужчины и курьезность ситуации. больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Выходишь на улицу, а тут — целая банда! Ну что делать? Кормить!";

"Я из Северной Дакоты, так у нас они постоянно во двор лезут. Даем им то яблоки, то корма";

"Теперь этот мужик — часть стада";

"Мне интересно — а как они между собой говорят? Наверное, что-то типа: "Чуваки, у этого кожаного есть еда. Пошли туда поедим";

"Меня всегда радовали такие видео с животными".

