Не больше 30 сантиметров в холке: названо самое крохотное копытное млекопитающее на Земле

Эта группа миниатюрных животных в семействе насчитывает всего около 10, обитающих в более теплых частях Юго-Восточной Азии, Индии и Африки. Они маленькие — весом не более 15 килограммов, хрупкие и чрезвычайно неуловимы.

Related video

Речь о малых оленьках, также известных как яванские малые канчили или яванские мышиные олени (Tragulus javanicus). Технически эти животные вовсе не являются родственниками мышей или оленей, а существуют в своем собственном таксономическом семействе (Tragulidae). Однако, как и олени, они классифицируются как копытные и жвачные и обладают четырехкамерным желудком, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самые маленькие копытные млекопитающие

Как правило, малые оленьки ведут одиночный образ жизни и являются невероятно пугливыми травоядными животными. Они также весьма миниатюрны — большинство из них достигают не более 30 сантиметров в высоту в холку. К слову, миниатюрная природа распространяется не только на их рост, но также и вес: самое маленькое копытное млекопитающее в мире, яванский мышиный олень (Tragulus javanicus), весит всего 1–2 килограмма, а самый большой водяной олень (Hyemoschus aquaticus), весит всего около 7–15 килограммов.

Недостаток роста животные компенсируют необычными "аксессуарами": у них нет рогов, как у других видов парнокопытных, но у них есть клыки. По словам исследователей, это похоже на бивни кабанов, которые самцы используют в борьбе за самок и территорию.

Эти существа с тонкими телами и тонкими ногами часто становятся добычей более крупных млекопитающих Фото: Shutterstock

Самые неуловимые олени на планете

Ученые отмечают, что яванские мышиные олени могут быть невероятно неуловимыми. Например, вьетнамский мышиный олень был частью миссии по восстановлению утраченного вида. До этого было только одно упоминание об этом виде с 1907 года, но благодаря фотоловушкам и работе с местными общинами во Вьетнаме исследователям снова удалось найти "оленька с серебристыми боками" в 2019 году.

По словам руководителя экспедиционной группы Ан Нгуен, до этого казалось, что вид существовал лишь как часть воображения ученых. Однако открытие того, что он действительно существует, стало первым шагом к тому, чтобы человечество не потеряло его снова. Теперь ученые работают над защитой и спасением и без того уязвимого вида.

Отметим, что уязвимость вида связана с его небольшим ареалом обитания на островах Филиппин. Виду также угрожает браконьерство — животных отлавливают ради еды, продажи в зоопарки и частные коллекции. Вид также находится под угрозой из-за потери среды обитания, поскольку их бывшие леса и кустарники превращаются в кокосовые плантации.

Ранее Фокус писал о том, что какой олень самый большой на Земле: весом 450 кг и с рогами до 1,8 м в длину.