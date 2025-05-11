Весом 450 кг и с рогами до 1,8 м в длину: какой олень самый большой на Земле

Олени — одни из самых разнообразных и легко приспосабливающихся семейств млекопитающих в мире. В общей сложности на планете обитает около 50 различных видов оленей, но кто из них считается самым большим?

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Об этом пишет IFLScience.

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Самый большой олень на Земле

Титул самого большого оленя в мире достается лосю (Alces americanus), самцы которого достигают 1,8 метра от копыта до плеча и 2,5-3,2 метра от носа до хвоста. Вес этих крупных животных достигает 450 килограммов, что делает среднего самца лося таким же тяжелым как рояль. Но даже это еще не все, данные показывают, что огромные рога представителей этого вида могут достигать 1,8 метра в длину.

Впрочем, далеко не все лоси одинаковы. Например, аляскинский лось (Alces alces gigas) является самым крупным из них: самки этого вида сравнительно малы, но самцы могут достигать веса в 725 килограммов. Но, согласно Книге рекордов Гиннесса, самый большой из аляскинских лосей достигал невероятного веса в 816 килограммов и имел высоту 2,34 метра от копыта до плеча. К сожалению, этот конкретный экземпляр трагически погиб в сентябре 1897 года, когда его застрелили.

Лоси являются предметом американской гордости и, как обнаружили ученые, сегодня наблюдается тенденция к уменьшению размеров этих животных. Лоси, как правило, предпочитают вести одиночный образ жизни в более холодном климате, отчасти из-за своих больших размеров и изолирующего меха. В переводе с языка коренного населения Северной Америки "лось" переводится как "пожиратель веток", что также связано с крупными размерами животного.

Самые опасные животные в парке

Лоси являются членами большого семейства животных, называемых оленьими, группы, которая включает в себя лосей, карибу и мунтжаков, и обитают на всех континентах, за исключением Австралии и Антарктиды.

Почти все виды, за исключением китайского водяного оленя, обладают рогами, хотя они в основном присутствуют у самцов. Самки северного оленя — единственные самки оленей, которые щеголяют этими аксессуарами. Необычная особенность, которая, как полагают, развилась, чтобы помочь им защитить запасы пищи в суровые зимы.

Олени имеют репутацию робких и пугливых, однако на самом деле они могут быть удивительно опасными, если не обращаться с ними осторожно. Например, недавно Йосемитский национальный парк назвал оленя-мула одним из "самых опасных" животных в парке.

Самый крупный олень в истории

Аляскинские лоси могут быть самым крупным живым примером оленей в мире, живущих сегодня. Однако ныне вымерший гигантский олень или ирландский лось был 2 метра от копыта до плеча и обладал рогами шириной в 3,5 метра. На основании ископаемых останков считается, что олень существовал в Европе между 400 000 и 8 000 лет назад, что означает, что он мог смешаться с нашими ранними человеческими предками.

Самое крупное животное на Земле

Сейчас на Земле живет самое большое морское животное из всех когда-либо существовавших – это синий кит. Это морское млекопитающее может иметь длину 33,5 метра и весить более 150 тонн. Но что касается наземных животных, в далеком прошлом по нашей планете бродили гораздо большие животные, чем ныне живущие гиганты.

Ранее Фокус писал о самых ядовитых животных в мире: улитки, лягушки и гигантские пауки.