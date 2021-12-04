Улитки, лягушки и гигантские пауки. Самые ядовитые животные в мире

Какое животное самое ядовитое? Бывают ли ядовитые приматы? Кто опаснее: ядовитая лягушка или паук арахнид? Фокус узнал все о самых ядовитых тварях в мире.

Мегапаук: ядовитый арахнид из Австралии

В ноябре 2021 года научные сотрудники Австралийского парка рептилий получили неожиданный подарок: анонимный волонтер пожертвовал им контейнер с гигантским ядовитым воронковым пауком. Арахнид размером более 8 см, с двухсантиметровыми торчащими клыками. По словам одного из сотрудников парка, за 30 лет работы он еще не видел такого гиганта. Стоит отметить, что эти пауки крайне опасны. Укусы некоторых видов способны убить взрослого человека за 15 мин. Новому обитателю парка дали имя Мегапаук.

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[ + – ] Гигантский ядовитый воронковый паук арахнид имеет клыки по 2 см

• В Австралийском парке рептилий есть коллекция воронковых пауков. Их используют для получения яда, который перерабатывают в целях создания противоядия

• Противоядие спасает около 300 жизней ежегодно

Важно

Ученые рассказали, почему ядовитые животные не умирают от собственного яда

• У всех воронковых пауков блестящее, почти безволосое тело от коричневого до насыщенно-черного цвета, восемь глаз, расположенных в два ряда

Большеглазые убийцы: ядовитые толстые лори

Толстые лори — одни из самых милых с виду животных и единственный известный ученым род ядовитых приматов. Эти зверьки обитают в Центральной Африке и Азии, а их яд способен вызвать удушье и смерть не только у мелких животных, но и у человека. Ядовитые железы лори расположены на передних конечностях. Когда животные вылизывают шерсть, они разносят яд по всему телу, с помощью чего отпугивают паразитов и хищников. Самая большая концентрация вещества остается во рту. Если зверька разозлить, его укус для обидчика будет смертельным.

[ + – ] Толстый лори умеет за себя постоять: укус этого зверька может быть смертельным

• Толстые лори очень медлительны. Они ведут ночной образ жизни, проводя светлое время суток во сне на деревьях или лианах

Ракушка с гарпуном: у этой улитки ядовитые зубы

Конус географический — одна из самых опасных улиток в мире. На радуле (так у моллюсков называется аппарат для захвата и измельчения пищи) у нее есть гарпунообразные зубы с токсинами. Заметив добычу, улитка высовывает наружу шип и жалит жертву. Небольших рыб она заглатывает целиком, а на большие экземпляры "надевается" как чулок.

[ + – ] Ядовитая улитка со странным названием "конус географический"

• В тихоокеанском регионе от укусов конуса ежегодно погибают два-три человека

• Яд этих моллюсков используют в фармакологии для изготовления сильнодействующих обезболивающих препаратов, не вызывающих наркотической зависимости

Опасные амфибии: ядовитые лягушки-древолазы

Крохотные лягушки-древолазы размером не более 25 мм, а весом 2 г считаются одними из самых ядовитых амфибий на земле. Индейцы Центральной Америки смазывали их ядом наконечники стрел. Даже легкая царапина таким орудием приводила к смерти. Интересно, что лягушки не вырабатывают яд самостоятельно, а получают его вместе с пищей, например, полакомившись панцирными клещами.

[ + – ] Ядом этих лягушек индейцы Южной Америки смазывали стрелы

• У амфибий яркий окрас от нежно-желтого до синевато-черного и кроваво-красного цвета в крапинку

Важно

Дарвин про них не знал. Цветок а-ля картошка фри, паук-Джокер и амфиподы из Марианской впадины

• Если лягушки долгое время не едят ядовитых насекомых, они теряют свою токсичность