Самая первая известная лошадь в истории Земли: весила 3,9 кг и в конце пути отправилась в космос

Миниатюрная лошадь обитала на планете около 56 миллионов лет назад, но в августе прошлого года ученые отправили ее окаменелость в космос, пусть и на короткое время.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля пережила множество невероятно интересных периодов. Около 56 миллионов лет назад на планете был палеоцен-эоценовый термически максимум — 200-летний период быстрого высвобождения углерода и глобального потепления. Во время этого периода океаны Земли стали кислыми, а наземные животные внезапно стали намного меньше, пишет IFLScience.

Известно, что некоторые сократились до невероятных 30% от своего изначального размера — эта адаптация к повышению температуры известна как закон квадрата-куба. Этот закон работает для борьбы с теплом, так как уменьшение объема приводит к большему отношению площади поверхности, что и нужно для охлаждения. То, как это происходит, также делает существо хорошо приспособленным для полета в космос.

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Именно такая судьба постигла самую раннюю известную лошадь на Земле — Sifrhippus sandrae. По словам исследователей, изначально лошадь весила около 5,4 килограмма, но во время палеоценово-эоценового термического максимума весила всего около 3,9 килограмма. Спустя 56 миллионов лет ученые обнаружили удивительную окаменелость челюсти с зубами, которая затем хранилась в Музее естественной истории Флориды, а затем, на короткое время в августе 2024 года, отправилась в космос.

По словам куратора палеонтологии позвоночных Джона Блоха и директора коллекции палеонтологии беспозвоночных Роджера Портелла, челюсть самой ранней лошади стала одной из трех небольших драгоценных окаменелостей, которые отправились в путешествие с генетиком Робом Ферлом на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin. По словам Блоха, окаменелости должны быть небольшими, чтобы совершить подобное путешествие, однако они также должны быть значимыми. Поэтому выбор ученых пар на образцы, которые произошли от короткой, но определяющей главы в истории Земли: палеоцен-эоценового термического максимума.

Самая древняя известная челюсть лошади и челюсть самого раннего предка современных приматов рядом с их свидетельством о полете Фото: Florida Museum

Наряду с нашей крошечной лошадью, в этот период времени появился самый древний известный предок современных приматов. Размером примерно с долгопята, тейхардина могла поместиться на ладони человека, что делало ее еще одним удобным по размеру образцом для путешествия в космос.

Третьим образцом стала раковина лунной улитки, которая жила на планете около 2,9 миллиона лет назад и обладала замечательным трюком: моллюск мог расширять свою "ступню" в четыре раза от обычного размера во время охоты — для этого он использовал свой покрытый зубами язык.

Лунные улитки — плотоядные животные, вооруженные шипастым языком, называемым радулой, который они используют для потрошения своей добычи Фото: Kristen Grace/Florida Museum

Миссия Ферла заключалась в том, чтобы продолжить работу по изучению влияния ускорения и невесомости на растения — полет был профинансирован NASA. В ходе исследования ученый носил на ногах трубки для взятия образцов, которые были проанализированы по возвращению на Землю. Однако его древние безбилетники служили острым напоминанием о том, как далеко зашла наша планета.

Ранее Фокус писал о том, что впервые в истории ученые собрали вместе окаменелости "китайского дракона".