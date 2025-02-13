Найперший відомий кінь в історії Землі: важив 3,9 кг і наприкінці шляху вирушив у космос

Мініатюрний кінь мешкав на планеті близько 56 мільйонів років тому, але в серпні минулого року вчені відправили його скам'янілість у космос, нехай і на короткий час.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля пережила безліч неймовірно цікавих періодів. Близько 56 мільйонів років тому на планеті був палеоцен-еоценовий термічний максимум — 200-річний період швидкого вивільнення вуглецю та глобального потепління. Під час цього періоду океани Землі стали кислими, а наземні тварини раптово стали набагато меншими, пише IFLScience.

Відомо, що деякі скоротилися до неймовірних 30% від свого початкового розміру — ця адаптація до підвищення температури відома як закон квадрата-куба. Цей закон працює для боротьби з теплом, оскільки зменшення об'єму призводить до більшого відношення площі поверхні, що і потрібно для охолодження. Те, як це відбувається, також робить істоту добре пристосованою для польоту в космос.

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Саме така доля спіткала найбільш раннього відомого коня на Землі — Sifrhippus sandrae. За словами дослідників, спочатку кінь важив близько 5,4 кілограма, але під час палеоценово-еоценового термічного максимуму важив лише близько 3,9 кілограма. Через 56 мільйонів років учені виявили дивовижну скам'янілість щелепи із зубами, яка потім зберігалася в Музеї природної історії Флориди, а потім, на короткий час у серпні 2024 року, вирушила в космос.

За словами куратора палеонтології хребетних Джона Блоха і директора колекції палеонтології безхребетних Роджера Портелла, щелепа найранішого коня стала однією з трьох невеликих дорогоцінних скам'янілостей, що вирушили в подорож із генетиком Робом Ферлом на борту ракети New Shepard компанії Blue Origin. За словами Блоха, скам'янілості мають бути невеликими, щоб здійснити подібну подорож, проте вони також мають бути значущими. Тож вибір науковців пар на зразки, які походять від короткої, але визначальної глави в історії Землі: палеоцен-еоценового термічного максимуму.

Найдавніша відома щелепа коня і щелепа найранішого предка сучасних приматів поруч із їхнім свідченням про політ Фото: Florida Museum

Поряд із нашим крихітним конем, у цей період часу з'явився найдавніший відомий предок сучасних приматів. Розміром приблизно з довгоп'ята, тейхардина могла поміститися на долоні людини, що робило її ще одним зручним за розміром зразком для подорожі в космос.

Третім зразком стала мушля місячного равлика, який жив на планеті близько 2,9 мільйона років тому і володів чудовим трюком: молюск міг розширювати свою "ступню" вчетверо від звичайного розміру під час полювання — для цього він використовував свій вкритий зубами язик.

Місячні равлики — м'ясоїдні тварини, озброєні шипастим язиком, званим радулою, який вони використовують для потрошіння своєї здобичі Фото: Kristen Grace/Florida Museum

Місія Ферла полягала в тому, щоб продовжити роботу з вивчення впливу прискорення і невагомості на рослини — політ був профінансований NASA. Під час дослідження вчений носив на ногах трубки для взяття зразків, які були проаналізовані після повернення на Землю. Однак його стародавні безбілетники слугували гострим нагадуванням про те, як далеко зайшла наша планета.

Раніше Фокус писав про те, що вперше в історії вчені зібрали разом скам'янілості "китайського дракона".