Уперше в історії вчені зібрали разом скам'янілості "китайського дракона": який його вигляд (фото)

Із 2003 року вчені не могли зібрати скам’янілість Dinocephalosaurus orientalis, динозавра, також відомого як "китайський дракон". Тільки нещодавно палеонтологи виявили п’ять нових екземплярів, завдяки яким змогли досягнути мети.

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Палеонтологи зробили дивовижне відкриття, успішно зібравши докупи рештки морської рептилії, яка жила 240 мільйонів років тому. Ця неймовірна істота, названа диноцефалозавром східним (Dinocephalosaurus orientalis), завдовжки 4,87 метра, походила з південно-західного Китаю тріасового періоду, пише IFLScience.

Уперше ідентифікований у 2003 році, невловимий вигляд цієї стародавньої істоти був розкритий завдяки реконструкції одного екземпляра на основі семи різних скам'янілостей.

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Прорив стався завдяки відкриттю п'яти нових скам’янілостей, зокрема одного повністю зчленованого екземпляра, знайдених у провінції Гуйчжоу, регіоні на півдні Китаю, відомому своїми багатими палеонтологічними знахідками. Зібравши ці фрагменти, вчені виявили, що D. orientalis мав набагато довшу шию, ніж вважалося раніше, що надавало йому драконоподібного вигляду.

Доктор Нік Фрейзер, куратор відділу природничих наук у Національному музеї Шотландії заявив: "Це відкриття дозволяє нам вперше побачити цю чудову довгошию тварину в повному обсязі".

Фото: National Museums Scotland

Міжнародна дослідницька група, до складу якої входили вчені з Шотландії, Німеччини, США та Китаю, понад десять років вивчала ці скам'янілості в Інституті палеонтології хребетних і палеоантропології в Пекіні. Ця робота пролила світло на особливості D. orientalis, продемонструвавши його пристосованість до життя в океані завдяки ластовидним кінцівкам. Цікаво, що дослідження шлунків деяких особин виявило риб'ячі кістки, що дає уявлення про їхній раціон, багатий на морепродукти.

Попри їхній водний спосіб життя та драконячу шию, дослідники уточнили, що Dinocephalosaurus orientalis не є близькими родичами плезіозаврів, які з'явилися приблизно на 40 мільйонів років пізніше. Дослідження не тільки демонструє стародавні дива тріасового періоду, але й виділяє унікальність цієї драконоподібної рептилії.

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Професор Роберт Еллам, головний редактор журналу Transactions і член Единбурзького королівського товариства, зазначив: "Ця дивовижна морська рептилія є ще одним прикладом приголомшливих скам'янілостей, які продовжують відкривати в Китаї".

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