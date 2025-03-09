В Китае обнаружена неизвестная рыба: она все еще эволюционирует, чтобы жить под землей (фото)

Ученые обнаружили новый вид золотых пещерных рыб, которые обитают только в Китае. Этот вид имеет интересные особенности.

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Исследователи обнаружили в одной из китайских пещер совершенно новый вид известных пещерных золотых рыб, который имеет не только позолоченную внешность, но и, по-видимому, все еще эволюционирует. Исследование опубликовано в Zoosystematics and Evolution, пишет IFLScienсe.

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Ученые обнаружили неизвестную ранее золотую пещерную рыбу на юго-западе Китая, которая все еще эволюционирует, чтобы выжить под землей. Новый вид получил название Sinocyclocheilus xingrenensis и принадлежит он к обширному роду пещерных рыб под названием Sinocyclocheilus, которые обитают только в Китае и до этого открытия включал только 80 видов. Теперь ученым стал известен 81-й вид необычных рыб, живущих в подземных пещерах.

Некоторые золотые пещерные рыбы рода Sinocyclocheilus потеряли свою чешую и глаза во время адаптации к жизни под землей, ведь глаза не нужны там, где всегда темно. Новый вид не имеет чешуи, но у этих рыб сохранились большие глаза, а это значит, что они все еще эволюционируют, чтобы адаптироваться к условиям окружающей среды.

Ученый удалось отделить новый вид пещерных рыб от других членов ее рода, многие из которых живут в пещерах, высеченных в карстовых ландшафтах юго-западного Китая, на основе ее ДНК и внешнего вида.

Одной из обычных адаптаций к жизни в пещерах для таких рыб является потеря чешуи, а их глаза в основном либо редуцированы, либо вообще отсутствуют. Учитывая, что рыбы Sinocyclocheilus xingrenensis все еще имеют большие глаза, ученые считают, что они переместились в пещерную среду обитания относительно недавно, и, как следствие, все еще находятся в процессе адаптации к этим условиям.

Ученые обнаружили новый вид золотых пещерных рыб, которые обитают только в Китае - Sinocyclocheilus xingrenensis Фото: IFLS

Используя генетику для глубокого изучения эволюционной истории рода Sinocyclocheilus, ученые выв уяснили, что потеря чешуи в пределах этого рода произошла где-то в плейстоцене, геологическом периоде, который начался 2,6 млн лет назад и закончился 11 000 лет назад.

По словам авторов исследования, это открытие еще раз доказывает, что большинство пещерных рыб, возможно, не жили в пещерных экосистемах более нескольких миллионов лет.

Сможет ли новый вид пещерных рыб продолжать свою эволюцию, пока еще остается под вопросом. Несмотря на то, что этот вид был описан совсем недавно, данные пещерные рыбы уже могут находится под угрозой исчезновения из-за деятельности человека.

Ученые говорят, что несмотря многочисленность популяции нового вида, его среда обитания находится в густонаселенном районе, что делает этот вид более восприимчивым к антропогенному вмешательству. С учетом дальнейшей урбанизации существует значительный риск деградации и разрушения среды обитания этих рыб в ближайшем будущем.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что гибриды неандертальцев и людей жили после вымирания наших ближайших родственников. Ученые определили возраст скелета "ребенка из Лапедо", у которого были как неандертальские, так и человеческие черты, и сделали важное открытие.

Также Фокус писал о том, что учение рассказали, являются ли правдой истории о том, что слоны могут создавать кладбища, где хоронят своих умерших родственников.