Гибриды неандертальцев и людей жили после вымирания наших ближайших родственников (фото)

Ученые определили возраст скелета "ребенка из Лапедо", у которого были как неандертальские, так и человеческие черты, и сделали важное открытие.

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Группа древних людей, которые имели внешние характеристики неандертальцев, покинули свой дом, в котором они прожили 300 лет, после смерти молодого члена своей семьи в возрасте 4 года. Ученые выяснили, что социальное табу могло удерживать людей от этого места на протяжении тысяч лет. При этом ученые смогли выяснить, когда именно умер ребенок и оказалось, что люди даже через тысячи лет после вымирания неандертальцев во многом были похожи на них. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет IFLScience.

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В 1998 году археологи в Португалии сделали важное открытие, которое изменило понимание нашей истории человечества. В пещере в долине Лапедо был обнаружен скелет ребенка, которому как выяснилось, было 4 года, но он выглядел немного как неандерталец, немного как современный человек. Этот открытие указало на то, что современные люди скрещивались с неандертальцами.

В то время ученые отметили, что некоторые из черт человека у ребенка, включая пропорции тела и челюсть, напоминали неандертальские, и предположили, что ребенок произошел от популяций, в которых люди и неандертальцы спаривались и смешивались. Намного позже достижения в области генетики доказали, что такие популяции существовали, и люди сегодня все еще несут в себе ДНК неандертальцев.

Но выяснить, когда именно жил ребенок, известный как "ребенок из Лапедо" все эти годы не удавалось, ведь было много источников загрязнения, которые мешали точному датированию.

Во 1998 году археологи в Португалии сделали важное открытие, которое изменило понимание нашей истории человечества. В пещере в долине Лапедо был обнаружен скелет ребенка, которому как выяснилось, было 4 года, но он выглядел немного как неандерталец, немного как современный человек Фото: IFLS

Используя новые методы радиоуглеродного датирования, ученые более точно определили возраст найденного скелета, а также реконструировали события, окружавшие смерть и захоронение ребенка. Предыдущие оценки предполагали, что ребенок умер чуть менее 30 000 лет назад, а результаты нового исследования показывают, что смерть произошла между 27 800 и 28 500 лет назад. То есть ребенок умер чуть более чем через 10 тысяч лет после вымирания неандертальцев.

По словам ученых, этот ребенок принадлежал к популяции, которая сама произошла от событий обширного смешения во время контакта неандертальцев и современных людей за много тысяч лет до этого. Для того, чтобы внешние признаки неандертальцев сохранялись так долго, должно было быть так, что смешение между обеими группами было обширным.

Новое исследование показывает, что захоронение ребенка было последним актом начального периода использования этого места в качестве лагеря для разделки туш. Около 300 лет группа доисторических людей обрабатывала туши животных в пещере, но бросила ее, похоронив ребенка. Прошло более 2000 лет, прежде чем это место снова посетили люди.

Ученые считают, что именно смерть ребенка и размещение захоронения на этом месте привели к его заброшенности. Возможно, событие смерти привело к тому, что это место стало табу, и было введено социальное правило избегать его, пока память о событии не сотрется.

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