Демографическая катастрофа: обнаружена причина вымирания неандертальцев и когда она возникла

Неандертальцы — представители рода людей в семействе гоминиды — не смогли выжить и исчезли. Ученые обнаружили одну из причин вымирания неандертальцев.

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Неандертальцы жили в Евразии примерно еще 40 000 лет назад, после чего исчезли как вид. Сейчас ученые считают, что численность этих гоминидов резко сократилась еще примерно 70 000 лет назад. В результате генетическое и физическое разнообразие в популяции неандертальцев резко сократилось, что привело к в значительной степени к однородному набору характеристик среди последних представителей этого вида, говорят ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет IFLScience.

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Фокус уже писал о том, что известно о цвете глаз, волос и кожи неандертальцев. Но пока что ученые точно не знают, как появились эти родственники человека. Предполагается, что вымершие родственники людей появились примерно 500 000 лет назад и они имели схожие признаки разных гоминидов рода людей.

Изначально, как считают ученые, возник вид, известный как пра-неандертальцы и их самые лучше всего сохранившиеся скелетные останки относятся к периоду в 430 000 лет назад. В какой-то момент определяющие характеристики данного вида начали объединяться, что привело к появлению ранних неандертальцев примерно 120 000 – 130 000 лет назад. Считается, что классические неандертальцы появились примерно 110 000 лет назад, ведь они имели ряд характерных морфологических признаков.

После того, как 15 лет назад ученые впервые секвенировали полный геном классических неандертальцев, стало ясно, что этот вид был менее генетически разнообразен, чем современные люди. Таким образом появилось предположение, что эти гоминиды в какой-то момент пережили демографическую катастрофу или эффект бутылочного горлышка. То есть сокращение генофонда или генетического разнообразия своей популяции.

Авторы нового исследования провели углубленный морфологический анализ останков представителей различных популяций неандертальцев. Сравнивая образцы пра-неандертальцев с ранними неандертальцами и различными классическими неандертальцами, ученые смогли показать, как морфологическое разнообразие уменьшалось на протяжении существования этого загадочного вида.

Результаты показали, что ранние неандертальцы были более генетически изменчивыми, чем пра-неандертальцы. Это значит, что генетическое разнообразие должно было увеличиться в период между 430 000 и 120 000 лет назад. Таким образом, ученые исключают возможность возникновения эффекта бутылочного горлышка на ранней стадии истории неандертальцев.

Но у классических неандертальцев было обнаружено заметное снижение морфологической изменчивости по сравнению с ранними неандертальцами. Таким образом ученые предполагают, что крах популяции неандертальцев начался где-то 110 000 лет назад. В течение следующих нескольких десятков тысяч лет генетическое разнообразие вымерших гоминидов сокращалось, что вероятно привело к их исчезновению.

Фокус также писал о том, какой была бы наша планета, если бы динозавры выжили. Если бы падение астероида на Землю не уничтожило динозавров, то, возможно, мы бы не смогли появиться как вид.

Еще Фокус писал о том, что впервые был показан снимок секретного космического самолета США на орбите. На этой фотографии также видна наша планета, благодаря чему можно увидеть, как далеко находится загадочный беспилотный аппарат.