Голубые или карие: что известно о цвете глаз, волос и кожи неандертальцев

Хотя ученые успешно секвенировали геном неандертальцев, мы до сих пор не знаем, как они выглядели. Однако у исследователей есть несколько обоснованных теорий.

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Современные люди имеют примерно 2% ДНК неандертальцев, которые влияют на различные черты, от иммунных реакций до поведенческих склонностей. Однако определение физических характеристик неандертальцев на основе только их генетического кода остается сложной задачей, пишет IFLScience.

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Генетика, как ее преподают в школьном курсе биологии, часто упрощает наследование до модели с одним геном и одним признаком. Однако большинство признаков — это результат взаимодействия многих генетических факторов в сложных взаимосвязях. Эта сложность делает почти невозможным предсказать физические признаки, просто изучая последовательности ДНК.

"Нам трудно понять эти вещи, опираясь только на последовательность генов", — объясняет Джон Хокс, профессор антропологии из Университета Висконсин-Мэдисон.

Хотя исследователи могут анализировать генетические вариации среди живых людей, применение тех же методов к давно вымершим видам, таким как неандертальцы, создает значительные препятствия.

Одним из наиболее дискуссионных аспектов генетики неандертальцев является цвет волос и глаз. Ранние исследования предполагали, что специфический вариант гена MC1R, обнаруженный у двух неандертальцев, мог вызвать рыжие волосы, что привело к предположению, что весь вид мог иметь этот признак.

Однако дальнейшее секвенирование не смогло обнаружить этот ген в других геномах неандертальцев, что свидетельствует о том, что он был либо редким, либо вообще не существовал. Аналогично, гены, связанные с голубыми глазами у современных людей, не были идентифицированы в ДНК неандертальцев.

"Вероятно ли, что неандертальцы имели голубые глаза? Нет, я думаю, что вряд ли", — отмечает Хокс.

Исследование 2012 года попыталось предсказать внешность трех неандертальцев на основе их ДНК и пришло к выводу, что все они, вероятно, имели карие глаза, хотя уверенность в этих выводах остается низкой.

Исследования генов пигментации, унаследованных от неандертальцев, показывают, что их влияние на черты современного человека различно.

"Один из них делает вас в среднем немного более светлокожими, другой — более темнокожими", — объясняет Михаэль Даннеманн из Института эволюционной антропологии им.

Это свидетельствует о том, что неандертальцы имели разнообразную пигментацию, как и современные люди. Однако нехватка генетических данных неандертальцев, которые жили в более низких широтах, например, на Ближнем Востоке, ограничивает возможности ученых полностью понять эту вариацию.

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Несмотря на прогресс в секвенировании ДНК, многие аспекты внешности неандертальцев остаются неизвестными.

"Возможно, неандертальцы имели совершенно иную картину поседения, чем мы. Возможно, у них была другая модель выпадения волос", — рассуждает Хокс.

Хотя генетические исследования продолжают раскрывать детали об этом вымершем виде, точный вид неандертальцев может навсегда остаться загадкой.

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