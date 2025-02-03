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Технологии и наука

Раскрыли причины аномалии: новое исследование изменило представление о доисторических обществах

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Фото: John C. Willman / University of Coimbra | Ученые обнаружили, что аномальный износ зубов древних людей мог быть вызван пирсингом

Ученые обнаружили, что аномальный износ зубов древних людей мог быть вызван пирсингом. По мнению исследователей, эта практика связана с социальной идентичностью.

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На протяжении веков археологи были заинтригованы необычными формами износа зубов древних европейцев. Новое исследование предполагает, что люди Ледникового периода, в частности дети в возрасте 10 лет, могли носить пирсинг в щеках, который вызвал такие изменения, пишет Live Science.

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Джон Уиллман, биологический антрополог из Университета Коимбры в Португалии, проанализировал скелетные останки представителей павловской культуры, которые жили в Центральной Европе между 25 000 и 29 000 лет назад. Ученый предполагает, что лабреты — пирсинг в нижней губе или щеке — вызвали характерный износ, обнаруженный на их зубах.

"Существовала долгая история обсуждения странного износа клыков и щечных зубов этих людей, — объясняет Уиллман, — но никто не знал, что было причиной этого износа".

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На протяжении веков археологи были заинтригованы необычными формами износа зубов древних европейцев
Фото: John C. Willman / University of Coimbra

Как правило, зубная эмаль разрушается во время жевания и стирания, что приводит к уплощению или искривлению поверхности зуба. Однако Уиллман заметил, что износ на этих древних останках появился на щечной стороне зубов, что согласуется с наличием лабрет.

Хотя никаких физических артефактов, похожих на лабреты, не найдено в захоронениях, Уиллман предполагает, что эти украшения изготавливали из скоропортящихся материалов, таких как дерево или кожа, которые не сохранились с течением времени.

Дальнейшее исследование показало, что использование лабрет, вероятно, началось в детстве, поскольку некоторые молочные зубы имели признаки подобного износа. Взрослые имели более значительные изменения эмали, что указывает на использование большего пирсинга с возрастом.

Уиллман считает, что эта практика была связана с социальной идентичностью в павловском сообществе, когда лабреты отмечали такие вехи, как половое созревание или женитьба. Однако длительный контакт между пирсингом и зубами мог привести к скоплению зубов, подобно последствиям ортодонтического давления.

Эйприл Науэлл, археолог из Университета Виктории в Канаде, которая не участвовала в исследовании, высоко оценила полученные результаты. Она отметила, что многие предметы, которыми пользовались охотники-собиратели Ледникового периода, не сохранились, что затрудняет реконструкцию их повседневной жизни.

"Это исследование открывает окно в давно исчезнувшее поведение", — заявила Науэлл, отметив его значение для понимания личной и социальной идентичности в древних обществах.

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В будущем исследователи могут пересмотреть прошлые археологические коллекции в поисках пропущенных свидетельств о лабретах, что потенциально прольет больше света на культурные практики европейцев Ледникового периода.

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