Розкрили причини аномалії: нове дослідження змінило уявлення про доісторичні суспільства

Учені виявили, що аномальний знос зубів древніх людей міг бути спричинений пірсингом. На думку дослідників, ця практика пов’язана із соціальною ідентичністю.

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Упродовж століть археологи були заінтриговані незвичайними формами зносу зубів стародавніх європейців. Нове дослідження припускає, що люди Льодовикового періоду, зокрема діти у віці 10 років, могли носити пірсинг у щоках, який спричинив такі зміни, пише Live Science.

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Джон Віллман, біологічний антрополог з Університету Коїмбри в Португалії, проаналізував скелетні останки представників павловської культури, які жили в Центральній Європі між 25 000 і 29 000 років тому. Вчений припускає, що лабрети — пірсинг у нижній губі або щоці — спричинили характерний знос, виявлений на їхніх зубах.

"Існувала довга історія обговорення дивного зносу іклів і щічних зубів цих людей, — пояснює Віллман, — але ніхто не знав, що було причиною цього зносу".

Упродовж століть археологи були заінтриговані незвичайними формами зносу зубів стародавніх європейців Фото: John C. Willman / University of Coimbra

Як правило, зубна емаль руйнується під час жування та стирання, що призводить до сплощення або викривлення поверхні зуба. Однак Віллман зауважив, що знос на цих стародавніх останках з'явився на щоковій стороні зубів, що узгоджується з наявністю лабрет.

Хоча жодних фізичних артефактів, схожих на лабрети, не знайдено в похованнях, Віллман припускає, що ці прикраси, виготовляли зі швидкопсувних матеріалів, таких як дерево або шкіра, які не збереглися з плином часу.

Подальше дослідження показало, що використання лабрет, ймовірно, почалося в дитинстві, оскільки деякі молочні зуби мали ознаки подібного зносу. Дорослі мали значніші зміни емалі, що вказує на використання більшого пірсингу з віком.

Віллман вважає, що ця практика була пов'язана з соціальною ідентичністю в павловській спільноті, коли лабрети відзначали такі віхи, як статеве дозрівання або одруження. Однак тривалий контакт між пірсингом і зубами міг призвести до скупчення зубів, подібно до наслідків ортодонтичного тиску.

Ейпріл Науелл, археологиня з Університету Вікторії в Канаді, яка не брала участі в дослідженні, високо оцінила отримані результати. Вона відзначила, що багато предметів, якими користувалися мисливці-збирачі Льодовикового періоду, не збереглися, що ускладнює реконструкцію їхнього повсякденного життя.

"Це дослідження відкриває вікно в давно зниклу поведінку", — заявила Науелл, наголосивши на його значення для розуміння особистої та соціальної ідентичності в стародавніх суспільствах.

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У майбутньому дослідники можуть переглянути минулі археологічні колекції в пошуках пропущених свідчень про лабрети, що потенційно проллє більше світла на культурні практики європейців Льодовикового періоду.

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