Розкопки в "пороховій бочці": археологи знайшли палеолітичні артефакти на заході Іраку (фото)

Під час археологічних досліджень на заході Іраку дослідники виявили палеолітичні стоянки та стародавні артефакти, яким близько 1,5 млн років.

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На заході пустелі Іраку археологи знайшли ручні сокири, вік яких оцінюється в 1,5 мільйона років, та ідентифікували сім палеолітичних стоянок на території площею 10 на 20 кілометрів. Ця знахідка проливає нове світло на давню історію регіону та людську діяльність, пише Arkeonews.

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Елла Егбертс, геоархеологиня з Брюссельського вільного університету (VUB), проводила польові дослідження в Іраку в межах проєкту, спрямованого на вивчення археологічних матеріалів на поверхні в районі Аль-Шабака. Метою було дослідити історію регіону та оцінити стан збереження археологічних пам'яток, що містять артефакти стародавнього та середнього палеоліту.

На заході пустелі Іраку археологи знайшли ручні сокири Фото: University of Brussels

"У результаті цілеспрямованих польових робіт вдалося виявити сім палеолітичних стоянок на площі 10 на 20 км, — заявила Егбертс. — Одна з них обрана для систематичного дослідження з метою визначення просторового розподілу палеолітичного матеріалу та проведення попереднього технологічного і типологічного аналізу".

Територія дослідження колись була великим озером, але відтоді висохла, залишивши по собі стародавні русла річок. Дослідники знайшли понад 850 артефактів, зокрема ручні сокири часів раннього палеоліту та відщепи Леваллуа з середнього палеоліту.

Егбертс наголосила на перспективі подальших досліджень: "Інші місця також заслуговують на таке ж ретельне систематичне дослідження, яке, безсумнівно, дасть аналогічну кількість матеріалу".

Вчена також додала, що дослідження розподілу артефактів на цих ділянках дає цінну інформацію про використання ландшафту древньою людиною. Майбутні дослідження охоплять ширшу територію, включаючи детальний технологічний і типологічний аналіз артефактів. Отримані результати сприятимуть глибшому розумінню еволюції та поведінки людини на Аравійському півострові.

Окрім розкопок, проєкт включав освітній компонент. Троє іракських студентів-археологів взяли участь у польових роботах, отримавши практичні навички з геоархеології та вивчення палеоліту. Після завершення польових робіт в Університеті Аль-Кадісія відбувся семінар, на якому більше студентів і науковців дізналися про значення палеолітичної спадщини Іраку.

Егбертс розповіла, що, попри складну геополітичну ситуацію в Іраку, який часто називають "пороховою бочкою", дослідження проходило безперешкодно: "Попри наявність численних контрольно-пропускних пунктів, ми змогли виконати свою роботу без жодних проблем. Люди доброзичливі, і працювати в Іраку насправді дуже приємно. Спочатку, на початку минулого року, нам довелося відкласти нашу експедицію через попередження про ймовірну небезпеку, пов'язану з війною в Газі."

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У майбутньому Егбертс планує продовжити свої дослідження задля реконструкції плейстоценових змін навколишнього середовища і ранньої людської діяльності в Західній пустелі. Ця спільна ініціатива зміцнює глобальне археологічне партнерство і водночас відкриває нові знання про доісторичне минуле Іраку.

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