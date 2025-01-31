Раскопки в "пороховой бочке": археологи нашли палеолитические артефакты на западе Ирака (фото)

Во время археологических исследований на западе Ирака ученые обнаружили палеолитические стоянки и древние артефакты, которым около 1,5 млн лет.

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На западе пустыни Ирака археологи нашли ручные топоры, возраст которых оценивается в 1,5 миллиона лет, и идентифицировали семь палеолитических стоянок на территории площадью 10 на 20 километров. Эта находка проливает новый свет на древнюю историю региона и человеческую деятельность, пишет Arkeonews.

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Элла Эгбертс, геоархеолог из Брюссельского свободного университета (VUB), проводила полевые исследования в Ираке в рамках проекта, направленного на изучение археологических материалов на поверхности в районе Аль-Шабака. Целью было исследовать историю региона и оценить состояние сохранности археологических памятников, содержащих артефакты древнего и среднего палеолита.

На западе пустыни Ирака археологи нашли ручные топоры на западе пустыни Фото: University of Brussels

"В результате целенаправленных полевых работ удалось обнаружить семь палеолитических стоянок на площади 10 на 20 км, — заявила Эгбертс. — Одна из них выбрана для систематического исследования с целью определения пространственного распределения палеолитического материала и проведения предварительного технологического и типологического анализа".

Территория исследования когда-то была большим озером, но с тех пор высохла, оставив после себя древние русла рек. Исследователи нашли более 850 артефактов, в том числе ручные топоры времен раннего палеолита и отщепы Леваллуа из среднего палеолита.

Эгбертс отметила перспективу дальнейших исследований: "Другие места также заслуживают такого же тщательного систематического исследования, которое, несомненно, даст аналогичное количество материала".

Ученая также добавила, что исследование распределения артефактов на этих участках дает ценную информацию об использовании ландшафта древним человеком. Будущие исследования охватят более широкую территорию, включая детальный технологический и типологический анализ артефактов. Полученные результаты будут способствовать более глубокому пониманию эволюции и поведения человека на Аравийском полуострове.

Кроме раскопок, проект включал образовательный компонент. Трое иракских студентов-археологов приняли участие в полевых работах, получив практические навыки по геоархеологии и изучению палеолита. После завершения полевых работ в Университете Аль-Кадисия состоялся семинар, на котором больше студентов и ученых узнали о значении палеолитического наследия Ирака.

Эгбертс рассказала, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в Ираке, который часто называют "пороховой бочкой", исследование проходило беспрепятственно: "Несмотря на наличие многочисленных контрольно-пропускных пунктов, мы смогли выполнить свою работу без проблем. Люди доброжелательны, и работать в Ираке на самом деле очень приятно. Сначала, в начале прошлого года, нам пришлось отложить нашу экспедицию из-за предупреждения о возможной опасности, связанной с войной в Газе."

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В будущем Эгбертс планирует продолжить свои исследования для реконструкции плейстоценовых изменений окружающей среды и ранней человеческой деятельности в Западной пустыне. Эта совместная инициатива укрепляет глобальное археологическое партнерство и одновременно открывает новые знания о доисторическом прошлом Ирака.

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