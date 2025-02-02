Використовували для мистецтва, поховань та вбивств: 6 таємничих печер древніх людей (фото)

Стародавні печери стали джерелом знань про життя первісних людей: вони слугували не тільки укриттям від негоди, а й місцями зборів, ритуалів та поховань. Найвідоміші з них можуть похвалитися тисячоліттями історії.

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Печери слугували природним притулком для людей впродовж усієї історії, пропонуючи захист і простір для мистецького самовираження, поховань та приготування їжі. У різних регіонах і часових періодах первісні люди залишили сліди свого життя в цих підземних просторах, пише Live Science.

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Печера Ласко

Стародавні печери стали джерелом знань про життя первісних людей Фото: Вікіпедія

Одне з найвідоміших місць — печера Ласко на південному заході Франції, де, за даними Міністерства культури Франції, зберігається близько 680 фресок і 1 500 гравюр, створених близько 21 000 років тому. На малюнках зображено тварин, зокрема коней, бізонів, оленів, ведмедів та аурохів (Bos primigenius), вимерлий вид дикої худоби.

Також присутні геометричні візерунки, такі як крапки та п'ятикутні фігури. На одному малюнку зображено людську фігуру з головою, схожою на пташину, яка, можливо, представляє особу в масці.

У той час, коли були створені ці зображення, люди жили як мисливці-збирачі, а тому печеру могли використовувати для ритуальних цілей.

Печера Шове

Тарпани — зображення на стіні печери Шове Фото: Вікіпедія

Печера Шове, розташована на південному сході Франції, містить одні з найдавніших відомих наскальних малюнків, що датуються приблизно 32 000 роками, згідно з даними Метрополітен-музею.

Зображення включають різноманітних тварин, таких як коні, ведмеді, леви, носороги і мамонти, а також відбитки рук, залишені першими відвідувачами.

Деякі роботи виконані червоною або чорною охрою, а на одному вражаючому зображенні зображена нижня половина жіночого тіла поруч із, як видається, бізоном.

Печери Чжоукоудянь

У Китаї в печерах Чжоукоудянь поблизу Пекіна зберігаються сліди Homo erectus Фото: Вікіпедія

У Китаї в печерах Чжоукоудянь поблизу Пекіна зберігаються сліди Homo erectus, яку часто називають "пекінською людиною". Хоча багато скам'янілостей з цього місця втрачено під час Другої світової війни, нещодавні розкопки виявили кам'яні інструменти, які використовували для зішкрябування і розм'якшення шкур тварин, з яких, ймовірно, виготовляли одяг.

Час заселення печер залишається предметом дискусій, але дані свідчать про те, що H. erectus займав цю територію в різні періоди між 800 000 і 200 000 років тому. Homo sapiens також використовував печери набагато пізніше, і поховання датуються приблизно 18 000-11 000 роками до нашої ери, як зазначає ЮНЕСКО.

Печера Плавців

Печера в Єгипті з наскельним живописом епохи неоліту Фото: Вікіпедія

У посушливому регіоні на південному заході Єгипту є місце, відоме під назвою "Печера Плавців". Вона містить наскальні малюнки, що зображують фігури, які, здається, плавають, а також зображення людей, які займаються ходьбою або бігом.

За даними Британського музею, серед інших малюнків є відбитки рук і те, що схоже на вигравіруваний відбиток копита антилопи. Вік цих малюнків залишається невизначеним, хоча, за оцінками, вони створені між 6 000 і 9 000 років тому, в часи, коли навколишнє середовище було набагато вологішим, ніж сьогодні.

Сьєрра-де-Атапуерка

Homo heidelbergensis Cranium 5 - одне з найважливіших відкриттів Фото: Вікіпедія

Іспанські печери Сьєрра-де-Атапуерка є свідченням людської діяльності, що тривала майже мільйон років. За даними ЮНЕСКО, їх використовували багато видів гомінідів, включаючи неандертальців, Homo sapiens і, можливо, Homo antecessor, Homo heidelbergensis і H. erectus.

Рештки зарізаних бізонів свідчать про те, що печери використовували як переробні майданчики близько 400 000 років тому. Окрім знарядь праці та кісток, дослідники знайшли наскальні малюнки із зображеннями тварин, людських фігур та абстрактних геометричних візерунків.

Печера Альтаміра

Печера Альтаміра містить велику кількість наскальних малюнків Фото: Вікіпедія

Іншим важливим іспанським об'єктом є печера Альтаміра, заселена між 36 000 і 13 000 роками тому, як повідомляє Фонд Бредшоу. Печера простягається приблизно на 270 метрів і містить велику кількість наскальних малюнків.

Серед найяскравіших прикладів — стеля, прикрашена малюнками 25 бізонів, кожен з яких сягає 1,7 метра в довжину, а також зображеннями коней і оленя. Щоб створити ці яскраві образи, доісторичні художники використовували техніку гравіювання, щоб окреслити форми, перш ніж заповнити їх пігментами на основі охри.

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Ці стародавні печери дають безцінне уявлення про мистецькі, культурні практики та способи виживання первісних людей. Збережені твори мистецтва та артефакти дають змогу зазирнути в життя тих, хто населяв ці простори, розкриваючи глибокі зв'язки між ранніми суспільствами та їхнім довкіллям.

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