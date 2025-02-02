Использовали для искусства, захоронений и убийств: 6 таинственных пещер древних людей (фото)

Древние пещеры стали источником знаний о жизни первобытных людей: они служили не только укрытием от непогоды, но и местами собраний, ритуалов и захоронений. Самые известные из них могут похвастаться тысячелетиями истории.

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Пещеры служили естественным убежищем для людей на протяжении всей истории, предлагая защиту и пространство для художественного самовыражения, захоронений и приготовления пищи. В разных регионах и временных периодах первобытные люди оставили следы своей жизни в этих подземных пространствах, пишет Live Science.

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Пещера Ласко

Древние пещеры стали источником знаний о жизни первобытных людей Фото: Википедия

Одно из самых известных мест — пещера Ласко на юго-западе Франции, где, по данным Министерства культуры Франции, хранится около 680 фресок и 1 500 гравюр, созданных около 21 000 лет назад. На рисунках изображены животные, в частности лошади, бизоны, олени, медведи и аурохи (Bos primigenius), вымерший вид дикого скота.

Также присутствуют геометрические узоры, такие как точки и пятиугольные фигуры. На одном рисунке изображена человеческая фигура с головой, похожей на птицу, которая, возможно, представляет лицо в маске.

В то время, когда были созданы эти изображения, люди жили как охотники-собиратели, а потому пещеру могли использовать для ритуальных целей.

Пещера Шове

Тарпаны — изображение на стене пещеры Шове Фото: Википедия

Пещера Шове, расположенная на юго-востоке Франции, содержит одни из древнейших известных наскальных рисунков, датируемых примерно 32 000 годами, согласно данным Метрополитен-музея.

Изображения включают разнообразных животных, таких как лошади, медведи, львы, носороги и мамонты, а также отпечатки рук, оставленные первыми посетителями.

Некоторые работы выполнены красной или черной охрой, а на одном впечатляющем изображении изображена нижняя половина женского тела рядом с, как представляется, бизоном.

Пещеры Чжоукоудянь

В Китае в пещерах Чжоукоудянь близ Пекина сохраняются следы Homo erectus Фото: Википедия

В Китае в пещерах Чжоукоудянь близ Пекина хранятся следы Homo erectus, которого часто называют "пекинским человеком". Хотя многие окаменелости из этого места потеряны во время Второй мировой войны, недавние раскопки обнаружили каменные инструменты, которые использовали для соскабливания и размягчения шкур животных, из которых, вероятно, изготавливали одежду.

Время заселения пещер остается предметом дискуссий, но данные свидетельствуют о том, что H. erectus занимал эту территорию в разные периоды между 800 000 и 200 000 лет назад. Homo sapiens также использовал пещеры гораздо позже, и захоронения датируются примерно 18 000-11 000 годами до нашей эры, как отмечает ЮНЕСКО.

Пещера Пловцов

Пещера в Египте с наскальной живописью эпохи неолита Фото: Википедия

В засушливом регионе на юго-западе Египта есть место, известное под названием "Пещера Пловцов". Она содержит наскальные рисунки, изображающие фигуры, которые, кажется, плавают, а также изображения людей, занимающихся ходьбой или бегом.

По данным Британского музея, среди других рисунков есть отпечатки рук и то, что похоже на выгравированный отпечаток копыта антилопы. Возраст этих рисунков остается неопределенным, хотя, по оценкам, они созданы между 6 000 и 9 000 лет назад, во времена, когда окружающая среда была намного более влажной, чем сегодня.

Атапуэрка

Homo heidelbergensis Cranium 5 — одно из важнейших открытий Фото: Википедия

Испанские пещеры Атапуэрка являются свидетельством человеческой деятельности, длившейся почти миллион лет. По данным ЮНЕСКО, их использовали многие виды гоминидов, включая неандертальцев, Homo sapiens и, возможно, Homo antecessor, Homo heidelbergensis и H. erectus.

Остатки зарезанных бизонов свидетельствуют о том, что пещеры использовали как перерабатывающие площадки около 400 000 лет назад. Кроме орудий труда и костей, исследователи нашли наскальные рисунки с изображениями животных, человеческих фигур и абстрактных геометрических узоров.

Пещера Альтамира

Пещера Альтамира содержит большое количество наскальных рисунков Фото: Википедия

Другим важным испанским объектом является пещера Альтамира, заселенная между 36 000 и 13 000 годами назад, как сообщает Фонд Брэдшоу. Пещера простирается примерно на 270 метров и содержит большое количество наскальных рисунков.

Среди самых ярких примеров — потолок, украшенный рисунками 25 бизонов, каждый из которых достигает 1,7 метра в длину, а также изображениями лошадей и оленя. Чтобы создать эти яркие образы, доисторические художники использовали технику гравировки, чтобы очертить формы, прежде чем заполнить их пигментами на основе охры.

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Эти древние пещеры дают бесценное представление о художественных, культурных практиках и способах выживания первобытных людей. Сохранившиеся произведения искусства и артефакты позволяют заглянуть в жизнь тех, кто населял эти пространства, раскрывая глубокие связи между ранними обществами и их окружающей средой.

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