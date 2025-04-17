Сотрясания ионосферы Земли смогут предсказать: это позволит избежать сбоев в работе GPS и радиосвязи

В новом исследовании международная группа астрофизиков и планетологов обнаружила связь между магнитосферной активностью и ионосферной турбулентностью. В своей работе ученые использовали данные из двух источников и обнаружили, что эти события происходят почти в одно и то же время.

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Об этом пишет PHYS.org.

Известно, что ионосфера охватывает верхние слои атмосферы Земли — она простирается примерно от 48 до 965 километров над уровнем моря, удерживая ионы, образованные из солнечного излучения, что делает ее электрически заряженной. В то же время магнитосфера планеты — область пространства, окружающая Землю и содержащая заряженные частицы, на которые воздействует магнитное поле нашей планеты. Она существует благодаря внутреннему динамо планеты и простирается примерно на 65 000 км от поверхности, хотя расстояние сильно варьируется в зависимости от различных факторов.

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За последние несколько лет ученые заметили, что турбулентность в ионосфере Земли способна вызвать проблемы с сигналами GPS, радиосвязью и даже с некоторыми частями Интернета. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, почему именно это происходит, а также когда наступает турбулентность и насколько сильной она будет.

Авторы нового исследования считают, что им наконец-то удалось сделать первый шаг к решению этих проблем. Ученые предположили, что активность в магнитосфере моет быть ответственна по крайней мере за часть турбулентности, происходящей в ионосфере. В своей работе ученые использовали два источника данных:

об активности в ионосфере с японского космического аппарата Arase;

об активности в магнитосфере с наземной станции ICEBEAR в Канаде.

Далее ученые сравнили данные из обоих источников за период с января 2020 года по июнь 2023 года. В результате им удалось проверить, действительно ли за активностью в магнитосфере следует турбулентность в ионосфере, и обнаружили один такой случай.

Данные Arase показали всплеск активности 12 мая 2021 года в магнитосфере. Через несколько секунд данные ICEBEAR показали турбулентность, происходящую в ионосфере. Данные также показали, что активность для обоих наблюдалась примерно над одним и тем же участком Земли, и что форма и время сигналов соответствовали тому, что команда описывает как "высокую степень точности".

Результаты исследования кажутся весьма любопытными, но ученые признают, потребуются дополнительные работы, прежде чем можно будет установить окончательную связь между событиями в магнитосфере и турбулентностью в ионосфере. Но они полагают, что их работа является серьезным шагом в доказательстве того, что это так.

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