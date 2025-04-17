Струс іоносфери Землі зможуть передбачити: це дасть змогу уникнути збоїв у роботі GPS і радіозв'язку

У новому дослідженні міжнародна група астрофізиків і планетологів виявила зв'язок між магнітосферною активністю та іоносферною турбулентністю. У своїй роботі вчені використовували дані з двох джерел і виявили, що ці події відбуваються майже в один і той самий час.

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Про це пише PHYS.org.

Відомо, що іоносфера охоплює верхні шари атмосфери Землі — вона простягається приблизно від 48 до 965 кілометрів над рівнем моря, утримуючи іони, утворені з сонячного випромінювання, що робить її електрично зарядженою. Водночас магнітосфера планети — область простору, що оточує Землю і містить заряджені частинки, на які впливає магнітне поле нашої планети. Вона існує завдяки внутрішньому динамо планети й простягається приблизно на 65 000 км від поверхні, хоча відстань сильно варіюється залежно від різних факторів.

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За останні кілька років учені помітили, що турбулентність в іоносфері Землі здатна спричинити проблеми з сигналами GPS, радіозв'язком і навіть з деякими частинами Інтернету. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому саме це відбувається, а також коли настає турбулентність і наскільки сильною вона буде.

Автори нового дослідження вважають, що їм нарешті вдалося зробити перший крок до розв'язання цих проблем. Вчені припустили, що активність у магнітосфері може бути відповідальною принаймні за частину турбулентності, що відбувається в іоносфері. У своїй роботі вчені використовували два джерела даних:

про активність в іоносфері з японського космічного апарату Arase;

про активність у магнітосфері з наземної станції ICEBEAR у Канаді.

Далі вчені порівняли дані з обох джерел за період із січня 2020 року по червень 2023 року. У результаті їм вдалося перевірити, чи дійсно за активністю в магнітосфері слідує турбулентність в іоносфері, і виявили один такий випадок.

Дані Arase показали сплеск активності 12 травня 2021 року в магнітосфері. Через кілька секунд дані ICEBEAR показали турбулентність, що відбувається в іоносфері. Дані також засвідчили, що активність для обох спостерігалася приблизно над однією й тією самою ділянкою Землі, і що форма і час сигналів відповідали тому, що команда описує як "високий ступінь точності".

Результати дослідження здаються вельми цікавими, але вчені визнають, що будуть потрібні додаткові роботи, перш ніж можна буде встановити остаточний зв'язок між подіями в магнітосфері та турбулентністю в іоносфері. Але вони вважають, що їхня робота є серйозним кроком у доказі того, що це так.

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