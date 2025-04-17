Массовая гибель дельфинов за последние 30 лет: названы два основных фактора, убивающие животных

В новом исследовании ученые изучили тенденции смертности белобоких дельфинов в водах Великобритании за последние 30 лет. Данные указывают на существование двух основных факторов, заставляющих животных выбрасываться на берег — оба они вызваны деятельностью человека.

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Об этом пишет PHYS.org.

Резкое повышение температуры океана и сохраняющиеся промышленные токсины оказались токсичными для короткоклювых дельфинов-белобочек в водах Великобритании. В новой работе ученые под руководством Лондонского зоологического общества выявили четкую связь между экологическим стрессом и распространением инфекционных заболеваний у животных. Результаты указывают на два мощных фактора смертности, которые, вероятно, действуют в тандеме: потепление морей и химическое загрязнение.

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Воды вблизи промышленных побережий являются ключевыми зонами, где в конечном итоге накапливаются стойкие химические вещества, включая полихлорированные бифенилы (ПХБ). Предыдущие исследования уже показали, что ПХБ токсичны и накапливаются в жировых тканях морских млекопитающих, нарушая иммунную функцию и воспроизводство. Эти вещества запрещены в Европе еще с середины 1980-х годов, однако они все еще продолжают попадать в морские системы через стоки, ненадлежащую утилизацию, дноуглубительные работы и атмосферные осадки.

В то же время повышение температур поверхности моря изменяет распределение видов, нарушает пищевые цепи, а также меняет способ перемещения патогенов по морским системам. Более теплые воды связаны с более высокими показателями заболеваемости среди многих морских видов.

Известно, что короткоклювые дельфины-белобочки уже страдают от высоких уровней ПХБ и испытывают изменения в доступности добычи и использовании среды обитания, вызванные потеплением океана. В новой работе ученые провели эпидемиологический анализ дельфинов, выбросившихся на берег в Великобритании в период с 1990 по 2020 год.

В ходе исследования ученые проанализировали данные вскрытия 836 короткоклювых дельфинов-белобочек. Подгруппа из 153 дельфинов использовалась для токсикологического анализа жира с целью оценки концентрации ПХБ.

Исследователи применили моделирование логистической регрессии для проверки связи между смертностью от инфекционных заболеваний и двумя экологическими переменными: температурой морской поверхности и нагрузкой ПХБ. В ходе исследования ученые также обратили внимание на такие данные, как:

широта;

долгота;

возраст;

пол;

состояние тела.

Результаты анализа указывают на связь между температурой поверхности моря и концентрации ПХБ со смертностью от инфекционных заболеваний. При каждом увеличении концентрации ПХБ в жире на 1 мг/кг риск смертности от инфекционных заболеваний увеличивался на 1,6%. Каждое повышение температуры поверхности моря на 1 °C соответствовало увеличению риска смертности на 14%. Новый порог ПХБ в 22 мг/кг липидов был определен как точка, при которой риск заболевания значительно повышался.

Ранее Фокус писал о том, что человечество в шаге от общения с дельфинами: сможем поговорить уже в этом году.