Масова загибель дельфінів за останні 30 років: названо два основні чинники, що вбивають тварин

У новому дослідженні вчені вивчили тенденції смертності білобоких дельфінів у водах Великої Британії за останні 30 років. Дані вказують на існування двох основних чинників, що змушують тварин викидатися на берег — обидва вони спричинені діяльністю людини.

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Про це пише PHYS.org.

Різке підвищення температури океану і промислові токсини, що зберігаються, виявилися токсичними для короткодзьобих дельфінів-білобочок у водах Великої Британії. У новій роботі вчені під керівництвом Лондонського зоологічного товариства виявили чіткий зв'язок між екологічним стресом і поширенням інфекційних захворювань у тварин. Результати вказують на два потужні чинники смертності, які, ймовірно, діють у тандемі: потепління морів і хімічне забруднення.

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Води поблизу промислових узбереж є ключовими зонами, де в кінцевому підсумку накопичуються стійкі хімічні речовини, включно з поліхлорованими біфенілами (ПХБ). Попередні дослідження вже показали, що ПХБ токсичні й накопичуються в жирових тканинах морських ссавців, порушуючи імунну функцію і відтворення. Ці речовини заборонені в Європі ще з середини 1980-х років, проте вони все ще продовжують потрапляти в морські системи через стоки, неналежну утилізацію, днопоглиблювальні роботи та атмосферні опади.

Водночас підвищення температур поверхні моря змінює розподіл видів, порушує харчові ланцюги, а також змінює спосіб переміщення патогенів морськими системами. Тепліші води пов'язані з вищими показниками захворюваності серед багатьох морських видів.

Відомо, що короткодзьобі дельфіни-білобочки вже страждають від високих рівнів ПХБ і зазнають змін у доступності видобутку та використанні середовища проживання, спричинених потеплінням океану. У новій роботі вчені провели епідеміологічний аналіз дельфінів, які викинулися на берег у Великій Британії в період з 1990 по 2020 рік.

Під час дослідження вчені проаналізували дані розтину 836 короткодзьобих дельфінів-білобочок. Підгрупу зі 153 дельфінів використовували для токсикологічного аналізу жиру з метою оцінки концентрації ПХБ.

Дослідники застосували моделювання логістичної регресії для перевірки зв'язку між смертністю від інфекційних захворювань і двома екологічними змінними: температурою морської поверхні та навантаженням ПХБ. Під час дослідження вчені також звернули увагу на такі дані, як:

широта;

довгота;

вік;

стать;

стан тіла.

Результати аналізу вказують на зв'язок між температурою поверхні моря і концентрації ПХБ зі смертністю від інфекційних захворювань. При кожному збільшенні концентрації ПХБ у жирі на 1 мг/кг ризик смертності від інфекційних захворювань збільшувався на 1,6%. Кожне підвищення температури поверхні моря на 1 °C відповідало збільшенню ризику смертності на 14%. Новий поріг ПХБ у 22 мг/кг ліпідів було визначено як точку, за якої ризик захворювання значно підвищувався.

Раніше Фокус писав про те, що людство за крок від спілкування з дельфінами: зможемо поговорити вже цього року.