Блакитні чи карі: що відомо про колір очей, волосся та шкіри неандертальців
Хоча вчені успішно секвенували геном неандертальців, ми досі не знаємо, який вигляд вони мали. Однак дослідники мають кілька обґрунтованих теорій.
Сучасні люди мають приблизно 2% ДНК неандертальців, які впливають на різні риси, від імунних реакцій до поведінкових схильностей. Однак визначення фізичних характеристик неандертальців на основі лише їхнього генетичного коду залишається складним завданням, пише IFLScience.
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Генетика, як її викладають у шкільному курсі біології, часто спрощує успадкування до моделі з одним геном і однією ознакою. Однак більшість ознак — це результат взаємодії багатьох генетичних факторів у складних взаємозв'язках. Ця складність робить майже неможливим передбачити фізичні ознаки, просто вивчаючи послідовності ДНК.
"Нам важко зрозуміти ці речі, спираючись лише на послідовність генів", — пояснює Джон Хокс, професор антропології з Університету Вісконсін-Медісон.
Хоча дослідники можуть аналізувати генетичні варіації серед живих людей, застосування тих же методів до давно вимерлих видів, таких як неандертальці, створює значні перешкоди.
Одним із найбільш дискусійних аспектів генетики неандертальців є колір волосся та очей. Ранні дослідження припускали, що специфічний варіант гена MC1R, виявлений у двох неандертальців, міг спричинити руде волосся, що призвело до припущення, що весь вид міг мати цю ознаку.
Однак подальше секвенування не змогло виявити цей ген в інших геномах неандертальців, що свідчить про те, що він був або рідкісним, або взагалі не існував. Аналогічно, гени, пов'язані з блакитними очима у сучасних людей, не були ідентифіковані в ДНК неандертальців.
"Чи ймовірно, що неандертальці мали блакитні очі? Ні, я думаю, що навряд чи", — зазначає Хокс.
Дослідження 2012 року спробувало передбачити зовнішність трьох неандертальців на основі їхньої ДНК і дійшло висновку, що всі вони, ймовірно, мали карі очі, хоча впевненість у цих висновках залишається низькою.
Дослідження генів пігментації, успадкованих від неандертальців, показують, що їхній вплив на риси сучасної людини різний.
"Один з них робить вас в середньому трохи більш світлошкірими, інший — більш темношкірими", — пояснює Міхаель Даннеманн з Інституту еволюційної антропології ім. Макса Планка.
Це свідчить про те, що неандертальці мали різноманітну пігментацію, як і сучасні люди. Однак брак генетичних даних неандертальців, які жили в нижчих широтах, наприклад, на Близькому Сході, обмежує можливості вчених повністю зрозуміти цю варіацію.Важливо
Попри прогрес у секвенуванні ДНК, багато аспектів зовнішності неандертальців залишаються невідомими.
"Можливо, неандертальці мали зовсім іншу картину посивіння, ніж ми. Можливо, у них була інша модель випадіння волосся", — розмірковує Хокс.
Хоча генетичні дослідження продовжують розкривати деталі про цей вимерлий вид, точний вигляд неандертальців може назавжди залишитися загадкою.
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