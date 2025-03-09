У Китаї виявлено невідому рибу: вона все ще еволюціонує, щоб жити під землею (фото)

Учені виявили новий вид золотих печерних риб, які мешкають тільки в Китаї. Цей вид має цікаві особливості.

Related video

Дослідники виявили в одній із китайських печер абсолютно новий вид відомих печерних золотих риб, який має не тільки позолочену зовнішність, а й, мабуть, все ще еволюціонує. Дослідження опубліковано в Zoosystematics and Evolution, пише IFLScienсe.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені виявили невідому раніше золоту печерну рибу на південному заході Китаю, яка все ще еволюціонує, щоб вижити під землею. Новий вид отримав назву Sinocyclocheilus xingrenensis і належить він до великого роду печерних риб під назвою Sinocyclocheilus, які мешкають тільки в Китаї, і до цього відкриття включав тільки 80 видів. Тепер ученим став відомий 81-й вид незвичайних риб, що живуть у підземних печерах.

Деякі золоті печерні риби роду Sinocyclocheilus втратили свою луску та очі під час адаптації до життя під землею, адже очі не потрібні там, де завжди темно. Новий вид не має луски, але в цих риб збереглися великі очі, а це значить, що вони все ще еволюціонують, щоб адаптуватися до умов навколишнього середовища.

Вченим вдалося відокремити новий вид печерних риб від інших членів її роду, багато з яких мешкають у печерах, висічених у карстових ландшафтах південно-західного Китаю, на основі її ДНК і зовнішнього вигляду.

Однією зі звичайних адаптацій до життя в печерах для таких риб є втрата луски, а їхні очі здебільшого або редуковані, або взагалі відсутні. З огляду на те, що риби Sinocyclocheilus xingrenensis все ще мають великі очі, вчені вважають, що вони перемістилися в печерне середовище існування відносно нещодавно, і, як наслідок, все ще перебувають у процесі адаптації до цих умов.

Учені виявили новий вид золотих печерних риб, які мешкають тільки в Китаї — Sinocyclocheilus xingrenensis Фото: IFLS

Використовуючи генетику для глибокого вивчення еволюційної історії роду Sinocyclocheilus, вчені з'ясували, що втрата луски в межах цього роду сталася десь у плейстоцені, геологічному періоді, що розпочався 2,6 млн років тому і закінчився 11 000 років тому.

За словами авторів дослідження, це відкриття ще раз доводить, що більшість печерних риб, можливо, не жили в печерних екосистемах понад кілька мільйонів років.

Чи зможе новий вид печерних риб продовжувати свою еволюцію, поки що залишається під питанням. Незважаючи на те, що цей вид був описаний зовсім недавно, ці печерні риби вже можуть перебувати під загрозою зникнення через діяльність людини.

Вчені кажуть, що незважаючи на численність популяції нового виду, його середовище проживання розташоване в густонаселеному районі, що робить цей вид більш сприйнятливим до антропогенного втручання. З урахуванням подальшої урбанізації існує значний ризик деградації та руйнування середовища проживання цих риб у найближчому майбутньому.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, щогібриди неандертальців і людей жили після вимирання наших найближчих родичів. Вчені визначили вік скелета "дитини з Лапедо", у якої були як неандертальські, так і людські риси, і зробили важливе відкриття.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи є правдою історії про те, що слони можуть створювати цвинтарі, де ховають своїх померлих родичів.