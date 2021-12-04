Равлики, жаби та гігантські павуки. Найбільш отруйні тварини у світі

Яка тварина найотруйніша? Чи бувають отруйні примати? Хто небезпечніший: отруйна жаба чи павук арахнід? Фокус дізнався все про найотруйніших тварюк у світі.

Мегапавук: отруйний арахнід з Австралії

У листопаді 2021 року науковці Австралійського парку рептилій отримали несподіваний подарунок: анонімний волонтер пожертвував їм контейнер із гігантським отруйним воронковим павуком. Арахнід розміром понад 8 см, із двосантиметровими іклами, що стирчать. За словами одного зі співробітників парку, за 30 років роботи він ще не бачив такого гіганта. Ці павуки вкрай небезпечні. Укуси деяких видів здатні вбити дорослу людину за 15 хв. Новому мешканцю парку надали ім'я Мегапавук.

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[ + – ] Гігантський отруйний воронковий павук арахнід має ікла по 2 см

• В Австралійському парку рептилій є колекція воронкових павуків. Їх використовують для отримання отрути, яку переробляють з метою створення протиотрути

• Протиотрута рятує приблизно 300 життів щорічно

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Вчені розповіли, чому отруйні тварини не вмирають від власної отрути

• У всіх воронкових павуків блискуче, майже безволосе тіло від коричневого до насичено-чорного кольору, вісім очей, які розташовані в два ряди.

Великоокі вбивці: отруйні товсті лорі

Товсті лорі — одні з наймиліших на вигляд тварин і єдиний відомий ученим рід отруйних приматів. Ці звірята мешкають у Центральній Африці й Азії, а їхня отрута здатна викликати ядуху і смерть не тільки в дрібних тварин, а й у людини. Отруйні залози Лорі розташовані на передніх кінцівках. Коли тварини вилизують шерсть, вони розносять отруту в усьому тілі, з допомогою чого відлякують паразитів і хижаків. Найбільша концентрація речовини залишається у роті. Якщо звірятко роздратувати, його укус для кривдника буде смертельним.

[ + – ] Товстий лорі вміє за себе постояти: укус цього звірка може бути смертельним

• Товсті лорі дуже повільні. Вони ведуть нічний спосіб життя, проводячи світлий час доби уві сні на деревах чи ліанах

Черепашка з гарпуном: у цього равлика отруйні зуби

Конус географічний — один із найнебезпечніших равликів у світі. На радулі (так у молюсків називається апарат для захоплення та подрібнення їжі) у нього є гарпуноподібні зуби з токсинами. Помітивши здобич, равлик висовує назовні шип і жалить жертву. Невеликих риб він заковтує цілком, а на великі екземпляри "вдягається" як панчоху.

[ + – ] Отруйний равлик із дивною назвою "конус географічний"

• У тихоокеанському регіоні від укусів конуса щороку гинуть дві-три людини

• Отруту цих молюсків використовують у фармакології для виготовлення сильнодійних знеболювальних препаратів, що не викликають наркотичної залежності.

Небезпечні амфібії: отруйні жаби-дереволази

Крихітні жаби-дереволази розміром не більше 25 мм, а вагою 2 г вважаються одними з найотруйніших амфібій на землі. Індіанці Центральної Америки змащували їхньою отрутою наконечники стріл. Навіть легка подряпина таким знаряддям призводила до смерті. Цікаво, що жаби не виробляють отруту самостійно, а отримують її разом з їжею, наприклад, поласувавши панцирними кліщами.

[ + – ] Отрутою цих жаб індіанці Південної Америки змащували стріли.

• В амфібій яскраве забарвлення від ніжно-жовтого до синювато-чорного та криваво-червоного кольору в цятку.

Важливо

Дарвін про них не знав. Квітка а-ля картопля фрі, павук-Джокер і амфіподи з Маріанської западини

• Якщо жаби тривалий час не їдять отруйних комах, вони втрачають свою токсичність.