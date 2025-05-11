Вагою 450 кг і з рогами до 1,8 м завдовжки: який олень найбільший на Землі

Олені — одні з найрізноманітніших сімейств ссавців у світі, які легко пристосовуються. Загалом на планеті мешкає близько 50 різних видів оленів, але хто з них вважається найбільшим?

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Про це пише IFLScience.

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Найбільший олень на Землі

Титул найбільшого оленя у світі дістається лосеві (Alces americanus), самці якого досягають 1,8 метра від копита до плеча і 2,5-3,2 метра від носа до хвоста. Вага цих великих тварин сягає 450 кілограмів, що робить середнього самця лося таким самим важким як рояль. Але навіть це ще не все, дані показують, що величезні роги представників цього виду можуть досягати 1,8 метра в довжину.

Утім, далеко не всі лосі однакові. Наприклад, аляскинський лось (Alces alces gigas) є найбільшим із них: самки цього виду порівняно малі, але самці можуть досягати ваги в 725 кілограмів. Але, згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найбільший з аляскинських лосів досягав неймовірної ваги у 816 кілограмів і мав висоту 2,34 метра від копита до плеча. На жаль, цей конкретний екземпляр трагічно загинув у вересні 1897 року, коли його застрелили.

Лосі є предметом американської гордості й, як виявили вчені, сьогодні спостерігається тенденція до зменшення розмірів цих тварин. Лосі, як правило, вважають за краще вести самотній спосіб життя в більш холодному кліматі, частково через свої великі розміри та ізолююче хутро. У перекладі з мови корінного населення Північної Америки "лось" перекладається як "пожирач гілок", що також пов'язано з великими розмірами тварини.

Найнебезпечніші тварини в парку

Лосі є членами великого сімейства тварин, званих оленячими, групи, яка містить лосів, карибу і мунтжаків, і мешкають на всіх континентах, за винятком Австралії та Антарктиди.

Майже всі види, за винятком китайського водяного оленя, мають роги, хоча вони в основному присутні у самців. Самки північного оленя — єдині самки оленів, які хизуються цими аксесуарами. Незвичайна особливість, яка, як вважають, розвинулася, щоб допомогти їм захистити запаси їжі в суворі зими.

Олені мають репутацію боязких і полохливих, однак насправді вони можуть бути напрочуд небезпечними, якщо не поводитися з ними обережно. Наприклад, нещодавно Йосемітський національний парк назвав оленя-мула однією з "найнебезпечніших" тварин у парку.

Найбільший олень в історії

Аляскинські лосі можуть бути найбільшим живим прикладом оленів у світі, що живуть сьогодні. Однак нині вимерлий гігантський олень або ірландський лось був 2 метри від копита до плеча і мав роги завширшки 3,5 метра. На підставі викопних останків вважається, що олень існував у Європі між 400 000 і 8 000 років тому, що означає, що він міг змішатися з нашими ранніми людськими предками.

Найбільша тварина на Землі

Наразі на Землі живе найбільша морська тварина з усіх, що коли-небудь існували, — це синій кит. Цей морський ссавець може мати довжину 33,5 метра і важити понад 150 тонн. Але що стосується наземних тварин, у далекому минулому нашою планетою бродили набагато більші тварини, ніж гіганти, які живуть нині.

Раніше Фокус писав про найотруйніших тварин у світі: равлики, жаби та гігантські павуки.