Монстр зі звичками лані. Одні з "найнебезпечніших" тварин тримають національний парк у страху (фото)

Представники Національного парку Йосеміті виступили з попередженням — доглядачі просять відвідувачів триматися якомога далі від однієї з "найнебезпечніших" тварин, що мешкають на території заповідника. Зазначимо, йдеться зовсім не про гірських левів і чорних ведмедів.

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Про це пише IFLScience.

Національний парк Йосеміті щойно опублікував нагадування про те, що туристам слід триматися якомога далі від того, що вони назвали однією з "найнебезпечніших тварин" парку. Можна подумати, що йдеться про страшну тварину з гострими пазурами та зубами — наприклад, гірського лева чи чорного ведмедя, однак це не зовсім так.

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Найнебезпечніший звір Йосеміті

Насправді йдеться про монстрів з очима лані та великими вухами — оленів-мулів. За словами співробітників парку, коли йдеться про небезпечних диких тварин, можна подумати про чорного ведмедя або невловного гірського лева. Однак статистика показує, що щороку насправді олені завдають більше травм у Йосеміті, ніж будь-яка інша тварина в парку. Ба більше, у парку також було зафіксовано одну смерть.

Чим небезпечні олені-мули

Як правило, олені-мули вельми байдужі до людей, але їх вважають особливо небезпечними. Хоча тварини можуть здаватися нешкідливими для людей, вони все ж таки дикі та полохливі, а також оснащені копитами та гострими рогами. Науковці також зазначають, що олені захищатимуться, якщо їх налякати — найчастіше це стається, коли відвідувачі намагаються підійти до тварин, щоб погодувати їх.

Однак співробітники парку попереджають, що спроба підійти або погодувати оленя насправді пов'язана з ризиками отримання травм, а також за таку поведінку можна отримати штраф. Це тому, що така поведінка насправді незаконна для оленів і будь-яких інших диких тварин у парку, і на те є вагома причина.

Дослідники зазначають, що такі обмеження не тільки захищають людей, а й допомагають захистити тварин від занадто сильного звикання до людей. Хоча вони можуть здаватися доброзичливими й чарівними, олені-мули за своєю суттю є дикими тваринами, які заслуговують на свій простір

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