Пуми "удобрюють" свої улюблені угіддя, щоб привабити більше здобичі, — вчені

Здебільшого пуми ведуть суворо поодинокий спосіб життя і полюють вночі, використовуючи техніку тихого мисливця. А проте нове дослідження вказує на своєрідні прояви в них "садівництва".

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Пуми, або ж гірські леви, мають репутацію справжніх умільців — майстерних тихих мисливців, що полюють під покровом ночі. Результати нового дослідження показали, що поживні речовини, які осідають у ґрунті після вбивств гірських левів, можуть допомогти поліпшити якість рослин і відповідно привабити копитних до цих місць. Це зі свого боку допомагає хижакам влаштовувати засідки на них в улюбленому мисливському середовищі, використовуючи техніку, відому як "сад для полювання", пише IFLScience.

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У гірському масиві Тетон (штат Вайомінг, США) дослідники детальніше вивчили 12 пум. Вони підрахували, що разом хижаки щорічно виловлюють здобичі вагою понад 100 000 кг, що рівно вазі синього кита.

Використовуючи GPS-нашийники, команда змогла визначити місця, де пуми вбивали копитних, а потім зібрати і проаналізувати 1007 зразків ґрунту зі 172 таких місць. Із 65 з них також взяли зразки рослин.

Результати дослідження здивували не лише вчених. Команда не тільки виявила, що місця вбивств пов'язані зі збільшенням кількості поживних речовин у рослинах і ґрунті, але й те, що жертви знаходили лише на крихітній ділянці загального ареалу пум.

Відомо, що за дев'ять років життя кожна пума створила близько 482 "гарячих точок" у ґрунті, де завдяки розкладанню трупів збільшився вміст поживних речовин. Це території чудово підходять для улюбленого методу полювання хижаків — стратегії переслідування і засідки.

"Кожне дослідження і погляд у таємне життя пуми показує, що їхня поведінка і внесок у природу набагато складніші, ніж можна собі уявити. Щодня вони приносять понад мільйон кілограмів м'яса в екосистеми, покращуючи якість ґрунту і рослинності, годуючи сотні видів тварин і підтримуючи здоров'я своїх екосистем та всю мережу життя на нашій планеті", — сказав директор Panthera Puma Марк Елброх.

Як показали результати, пуми полювали та вбивали свої жертви в низькогір'ї, у місцях з крутими схилами, високими кронами дерев та поблизу лісових галявин, доріг і струмків. Але найулюбленішим для них залишається листяний ліс. А це лише 4 відсотки від загальної досліджуваної території.

Дослідники виявили, що туші від вбитих пумами тварин впливають на вміст поживних речовин — зокрема, азоту — в рослинах і ґрунті на ділянках, де вони розкладаються. Це зі свого боку підживлює рослини потрібними елементами, що зрештою приманює більше травоїдних тварин.

Фахівці не збираються зупинятися на отриманих результатах і планують детальніше вивчити зв'язок між тваринами та територіями.

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