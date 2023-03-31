Пумы "удобряют" свои любимые угодья, чтобы привлечь больше добычи, — ученые

В большинстве своем пумы ведут строго одиночный образ жизни и охотятся ночью, используя технику тихого охотника. Однако новое исследование указывает на своеобразные проявления в них "садоводства".

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Пумы, или горные львы, имеют репутацию настоящих умельцев — искусных тихих охотников, охотящихся под покровом ночи. Результаты нового исследования показали, что питательные вещества, которые оседают в почве после убийств горных львов, могут помочь улучшить качество растений и привлечь копытных к этим местам. Это со своей стороны помогает хищникам устраивать засады на них в любимой охотничьей среде, используя технику, известную как "охотничий сад", пишет IFLScience.

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В горном массиве Тетон (штат Вайоминг, США) исследователи подробнее изучили 12 пум. Они подсчитали, что вместе хищники ежегодно вылавливают добычи весом более 100 000 кг, что равно весу синего кита.

Используя GPS-ошейники, команда смогла определить места, где пумы убивали копытных, а затем собрать и проанализировать 1007 образцов грунта из 172 таких мест. Из 65 из них также приняли образцы растений.

Результаты исследования удивили не только ученых. Команда не только обнаружила, что места убийств связаны с увеличением количества питательных веществ в растениях и почве, но и то, что жертв находили только на крошечном участке общего ареала пум.

Известно, что за девять лет жизни каждая пума создала около 482 "горячих точек" в почве, где благодаря разложению трупов увеличилось содержание питательных веществ. Это территории прекрасно подходят для любимого метода охоты хищников – стратегии преследования и засады.

"Каждое исследование и взгляд в тайную жизнь пумы показывает, что их поведение и вклад в природу гораздо сложнее, чем можно себе представить. Ежедневно они приносят более миллиона килограммов мяса в экосистемы, улучшая качество почвы и растительности, кормя сотни видов животных и поддерживая здоровье своих экосистем и всю сеть жизни на нашей планете", — сказал директор Panthera Puma Марк Элброх.

Как показали результаты, пумы охотились и убивали свои жертвы в низкогорье, в местах с крутыми склонами, высокими кронами деревьев и вблизи лесных полян, дорог и ручьев. Но самым любимым для них остается лиственный лес. А это всего 4 процента от общей исследуемой территории.

Исследователи обнаружили, что туши от убитых пумами животных влияют на содержание питательных веществ — в частности, азота — в растениях и почве на участках, где они разлагаются. Это со своей стороны подпитывает растения нужными элементами, что в конце концов привлекает больше травоядных животных.

Специалисты не собираются останавливаться на полученных результатах и планируют более подробно изучить связь между животными и территориями.

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