Монстр с повадками лани. Одни из "самых опасных" животных держат национальный парк в страхе (фото)

Представители Национального парка Йосемити выступило с предупреждением — смотрители просят посетителей держаться подальше от одного из «самых опасных» животных, обитающих на территории заповедника. Отметим, речь вовсе не о горных львах и черных медведях.

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Об этом пишет IFLScience.

Национальный парк Йосемити только что опубликовал напоминание о том, что туристам следует держаться подальше от того, что они назвали одним из "самых опасных животных" парка. Можно подумать, что речь идет о страшном животном с острыми когтями и зубами — например, горном льве или черном медведе, однако это не совсем так.

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Самый опасный зверь Йосемити

На самом деле речь идет о монстрах с глазами лани и большими ушами — оленях-мулах. По словам сотрудников парка, когда речь идет об опасных диких животных, можно подумать о черном медведе или неуловимом горном льве. Однако статистика показывает, что каждый год на самом деле олени наносят больше травм в Йосемити, чем любое другое животное в парке. Более того, в парке также была зафиксирована одна смерть.

Чем опасны олени-мулы

Как правило, олени-мулы весьма равнодушны к людям, но их считают особенно опасными. Хотя животные могут казаться безобидными для людей, они все же дикие и пугливые, а также оснащены копытами и острыми рогами. Ученые также отмечают, что олени будут защищаться, если их напугать — чаще всего это происходит, когда посетители пытаются подойти к животным, чтобы покормить их.

Однако сотрудники парка предупреждают, что попытка подойти или покормить оленя на самом деле сопряжена с рисками получения травм, а также за такое поведение модно получить штраф. Это потому, что такое поведение на самом деле незаконно для оленей и любых других диких животных в парке, и на то есть веская причина.

Исследователи отмечают, что такие ограничения не только защищают людей, но и помогают защитить животных от слишком сильного привыкания к людям. Хотя они могут казаться дружелюбными и очаровательными, олени-мулы по своей сути являются дикими животными, которые заслуживают своего пространства

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