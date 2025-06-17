Не більше 30 сантиметрів у холці: названо найкрихітнішого копитного ссавця на Землі

Ця група мініатюрних тварин у сімействі налічує всього близько 10, що мешкають у тепліших частинах Південно-Східної Азії, Індії та Африки. Вони маленькі — вагою не більше 15 кілограмів, тендітні та надзвичайно невловні.

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Мова про малих оленьків, також відомих як яванські малі канчили або яванські мишачі олені (Tragulus javanicus). Технічно ці тварини зовсім не є родичами мишей чи оленів, а існують у своєму власному таксономічному сімействі (Tragulidae). Однак, як і олені, вони класифікуються як копитні та жуйні та мають чотирикамерний шлунок, пише IFLScience.

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Найменші копитні ссавці, які є найменшими

Як правило, малі оленьки ведуть поодинокий спосіб життя і є неймовірно полохливими травоїдними тваринами. Вони також вельми мініатюрні — більшість із них досягають не більше 30 сантиметрів заввишки в холку. До речі, мініатюрна природа поширюється не тільки на їхній зріст, а й на вагу: найменший копитний ссавець у світі, яванський мишачий олень (Tragulus javanicus), важить лише 1-2 кілограми, а найбільший водяний олень (Hyemoschus aquaticus) важить всього близько 7-15 кілограмів.

Нестачу зросту тварини компенсують незвичними "аксесуарами": у них немає рогів, як в інших видів парнокопитних, але в них є ікла. За словами дослідників, це схоже на бивні кабанів, які самці використовують у боротьбі за самок і територію.

Ці істоти з тонкими тілами і тонкими ногами часто стають здобиччю більших ссавців Фото: Shutterstock

Найневловиміші олені на планеті

Вчені зазначають, що яванські мишачі олені можуть бути неймовірно невловними. Наприклад, в'єтнамський мишачий олень був частиною місії з відновлення втраченого виду. До цього була лише одна згадка про цей вид від 1907 року, але завдяки фотопасткам і роботі з місцевими громадами у В'єтнамі дослідникам знову вдалося знайти "оленя зі сріблястими боками" у 2019 році.

За словами керівника експедиційної групи Ан Нгуєн, до цього здавалося, що вид існував лише як частина уяви вчених. Однак відкриття того, що він справді існує, стало першим кроком до того, щоб людство не втратило його знову. Тепер науковці працюють над захистом і порятунком і без того вразливого виду.

Зазначимо, що вразливість виду пов'язана з його невеликим ареалом проживання на островах Філіппін. Виду також загрожує браконьєрство — тварин відловлюють заради їжі, продажу в зоопарки та приватні колекції. Вид також перебуває під загрозою через втрату середовища проживання, оскільки їхні колишні ліси та чагарники перетворюються на кокосові плантації.

Раніше Фокус писав про те, що який олень найбільший на Землі: вагою 450 кг і з рогами до 1,8 м завдовжки.