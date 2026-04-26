"Никого не хочет видеть": зоозащитник показал звездного оленя Бориса после ДТП и исчезновения (видео)

Известный олень Борис из Ривненской области остался жив после того, как попал в ДТП. О судьбе животного было известно немного, но в целом все беспокойства о состоянии рогатого, к счастью, не оправдались.

После наезда авто Бориса считали пропавшим в течение нескольких недель. Впоследствии опекун животного, инженер по охране и защите леса Руслан Христюк рассказал о самочувствии известного оленя в Facebook.

По словам господина Руслана, сейчас зверь похудел, но имеет достаточно пищи. После травмы в ДТП он пытается становиться на ногу, которая была сломана.

"Борьку народ так измучил, что он прячется от всех. Никого не хочет видеть и слышать, даже меня. Кормовая база у него есть в болоте. Хищников здесь нет [...] Хотя белковая масса у него небольшая, на ногу ему нельзя особо опираться. Но он жив-здоров. Борис есть, я о нем не забываю и погибнуть не дам", — сказал опекун рогатого.

Местная жительница Заречного Ривненской области Ирина Токмина, которая делилась в соцсетях видео с Борисом, рассказывает, что олень каждый сезон исчезал даже на несколько месяцев.

"А тут 20 дней, и уже "его съели волки". Никого не съели, вообще это миф, что волки — большая опасность для оленей. Наш Борис знает, что для него лучше, поэтому от людей ушел чем дальше в лес", — говорит Ирина в опубликованном ролике.

Напомним, ранее Фокус сообщал:

на Ровенщине произошло ДТП с участием оленя. Во время которого водитель автомобиля наехала на оленя и покинула место происшествия;

само животное находится в очень тяжелом состоянии. У Бориса разбита голова в результате ДТП, а также перебита одна из задних ног.

